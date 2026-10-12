Kıvanç Tatlıtuğ’un Okuma Listesinde Hangi Kitaplar Var?

Instagram hesabını kapatan Kıvanç Tatlıtuğ iki düzine kitap aldığını açıkladı. Ünlü oyuncunun listesinde felsefe, edebiyat ve ebeveynlik kitapları var.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Okuma Listesinde Hangi Kitaplar Var?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-10-2026 22:31

Kıvanç Tatlıtuğ 5 milyon takipçiye ulaşan Instagram hesabını kapatarak herkesi şaşırtmıştı. Ünlü oyuncunun bu kararının arkasında ne olduğu merak edilirken kendisi konuyla ilgili oldukça net bir açıklama yaptı.

Organize İşler: Karun Hazinesi filminin galasında konuşan Tatlıtuğ sosyal medyayı neden bıraktığı sorulunca “Canım sıkıldı, kapattım. Onun yerine iki düzine kitap aldım. Bol bol okuyorum” dedi.

Görünen o ki oyuncu telefon ekranında geçirdiği zamanı azaltıp kendisine yeni bir uğraş bulmuş. Üstelik seçtiği kitaplar da en az bu kararı kadar merak uyandırdı.

Felsefeden Edebiyata Uzanan Bir Liste

Kıvanç Tatlıtuğ’un okuma listesinde farklı türlerden eserler var. Bunlardan biri Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un dünyaca tanınan eseri Kendime Düşünceler. Stoacı felsefenin önemli kitaplarından biri olan eser; insanın kendisiyle ilişkisini, düşüncelerini ve hayatın zorlukları karşısındaki tutumunu ele alıyor.

Oyuncunun tercihleri arasında çağdaş Türk edebiyatının dikkat çeken yazarlarından Hakan Günday’ın Malafa adlı romanı da bulunuyor. Böylece Tatlıtuğ’un listesi hem felsefeye hem edebiyata ilgi duyduğunu gösteriyor.

Oğlu Kurt Efe İçin de Kitaplar Seçti

Listenin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise çocuk yetiştirmeyle ilgili kitaplar. Başak Dizer ile evliliğinden Kurt Efe adında bir oğlu olan Tatlıtuğ ebeveynlik konusunda yol gösteren eserlere de yer vermiş.

Haim G. Ginott’un Anne Baba ve Çocuk Arasında adlı kitabı çocuklarla sağlıklı iletişim kurmaya odaklanıyor. Philippa Perry’nin Keşke Anne Babam da Okusaydı Dediğiniz Kitap adlı eseri de listede yer alıyor.

Tatlıtuğ’un seçimleri kitap listesinde yalnızca edebiyat ve felsefeye değil ebeveynlik konusuna da yer verdiğini ortaya koyuyor.

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