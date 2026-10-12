Özlem Özdil’den Evlilik Yolunda İlk Adım! İşte O Kareler

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Özlem Özdil özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir birlikte olduğu Eray Temiz ile nişanlanan sanatçı mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İlişkilerini bir adım ileriye taşıyan çiftin bu özel anı takipçilerinin de ilgisini çekti.

Özdil’in nişan fotoğraflarını paylaşmasıyla birlikte çiftin mutluluğu sosyal medyada konuşulmaya başladı. Ancak paylaşımda dikkat çeken tek konu nişan haberi değildi. Sanatçının fotoğraflardaki görünümü de gündem oldu. Önceki kareleriyle karşılaştırıldığında farklı bir görünüme sahip olduğu yönündeki yorumlar dikkat çekti. Bazı kişiler fotoğrafları görünce Özlem Özdil’i tanımakta zorlandıklarını dile getirdi.

“Bir Ömür Biz Olmaya…”

Özlem Özdil nişan haberini duyururken romantik ifadeler kullanmayı da ihmal etmedi. Paylaşımına “Biz de sevgimizi bir ömürlük söze dönüştürdük. Şimdi aynı hayale, aynı geleceğe, el ele… Bir ömür biz olmaya…” notunu düşen sanatçı Eray Temiz’i de paylaşımında etiketledi.

Çiftin bu sözleri, ilişkilerini uzun bir yol arkadaşlığına dönüştürme kararlarını gözler önüne serdi. Özdil’in paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken takipçileri de çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Kardeşinden Duygulandıran Yorum

Nişan paylaşımına gelen yorumlar arasında Özlem Özdil’in kardeşi Özgür Özdil’in mesajı da öne çıktı. Kendisi de sanatçı olan Özgür Özdil kardeşinin mutluluğuna kayıtsız kalmadı ve “Kalpleriniz bir ömür boyu beraber çalsın” sözleriyle çifte güzel dileklerini iletti.

Eray Temiz de bu içten yoruma kalp emojisiyle karşılık verdi. Böylece çiftin nişan haberi aileden gelen sıcak mesajlarla daha da anlamlı hale geldi. Şimdi gözler hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımı atan çiftin düğün hazırlıklarına çevrildi.