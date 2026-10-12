Şebnem Bozoklu’nun Zayıflama Sırrı Ortaya Çıktı! Bakın Ne Yapmış

Ekranların sevilen oyuncularından Şebnem Bozoklu son bir yılda yaşadığı fiziksel değişimle gündeme geldi. Yaklaşık 20 kilo veren oyuncunun eski ve yeni görüntüleri arasındaki fark dikkat çekti. Bozoklu’nun son halini görenler bu değişimin nasıl gerçekleştiğini de merak etmeye başladı.

Farklı karakterlere hayat verdiği dizi ve filmlerle tanınan oyuncu uzun süredir üzerinde çalıştığı değişimi kısa sürede değil yaklaşık bir yıla yayılan bir süreçte yaşadı. Üstelik bu süreçte rastgele yöntemlere başvurmak yerine doktorlarıyla birlikte hareket ettiğini daha önce yaptığı açıklamada kendisi anlattı.

Kilo Verme Sürecini Kendisi Anlattı

Şebnem Bozoklu’nun nasıl kilo verdiği de en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamada beslenmesine dikkat ettiğini ve spor yapmayı hayatının bir parçası haline getirdiğini söylemişti.

Bozoklu bu süreçte doktorlarıyla birlikte ilerlediğini belirterek yoğun kardiyo ve ağırlık antrenmanları yaptığını anlatmıştı. Düzenli beslenmenin de kendisi için önemli olduğunu vurgulayan oyuncu değişiminin arkasında istikrarlı bir çalışma olduğunu ortaya koymuştu.

“1 Senedir Kendimle Daha İlgiliyim”

Kilo verme sürecini anlatırken kendi sözleriyle dikkat çeken Bozoklu “1 senedir kendimle daha ilgiliyim. Doktorlarımla birlikte yoğun kardiyo ve ağırlıkla düzgün beslenmeyle kilo verdim” ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncunun açıklaması değişiminin tek bir yönteme dayanmadığını gösteriyor. Doktor kontrolünde spor ve beslenme düzenine odaklanan Bozoklu yaklaşık bir yılda 20 kilo verdi.

Son görüntüsüyle yeniden gündeme gelen oyuncunun açıklamaları bu değişimin arkasında zamana yayılan bir süreç ve düzenli bir çalışma olduğunu ortaya koydu.