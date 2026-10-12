Çağatay Ulusoy’un Köyde Giydiği Yeleğin Fiyatı Olay Oldu!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy giydiği bir kıyafetle gündeme geldi. Anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan’a giderek ailesinin köyünü ziyaret eden oyuncu akrabaları ve hemşehrileriyle bir araya geldi. Ziyaretten paylaşılan fotoğraflarda Ulusoy’un sade tarzı dikkat çekerken giydiği yeleğin fiyatı hakkındaki iddia ise herkesi şaşırttı. İlk bakışta oldukça sıradan görünen yeleğin tam 83 bin TL değerinde olduğu öne sürüldü.

Sade Görünüyor Ama Fiyatı Bir Hayli Yüksek!

Günlük hayatında rahat ve gösterişten uzak parçaları tercih eden Çağatay Ulusoy bu kez de benzer bir tarzla objektiflere yansıdı. Köy ziyaretinde giydiği yelek görünüşüyle dikkat çekmese de fiyatıyla konuşulmaya başladı.

Ünlü oyuncunun üzerinde görülen yeleğin 83 bin TL olduğu iddiası sosyal medyada merak uyandırabilecek ayrıntılardan biri haline geldi. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir kıyafet gibi duran parçanın bu kadar yüksek bir fiyatla anılması “Bir yelek gerçekten bu kadar eder mi?” sorusunu da beraberinde getirdi.

Ancak söz konusu fiyatın haberlerde iddia olarak yer aldığını belirtmekte fayda var. Yeleğin fiyatına ilişkin resmi bir doğrulama paylaşılmış değil.

Ailesinin Köklerinin Bulunduğu Köyü Ziyaret Etti

Çağatay Ulusoy’un gündeme gelmesinin asıl nedeni ise aslında bu kıyafet değildi. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan’a giderek babasının memleketi olan Belilom (Duranköy) köyünü ziyaret etti.

Ailesinin geçmişine uzanan bu ziyarette akrabaları ve köy sakinleriyle buluşan Ulusoy kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Hemşehrileriyle hatıra fotoğrafları çektiren oyuncunun ziyareti ilgi gördü.

Ailesiyle birlikte vakit geçiren Ulusoy’un köy ziyaretinden yansıyan görüntüler bu kez oyuncunun özel hayatına ve giyim tarzına dair ayrıntıları gündeme taşıdı. Özellikle 83 bin TL olduğu öne sürülen yelek ziyaretin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.