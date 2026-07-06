İrem Derici Her Şeyi Açıkladı! Düğün Neden Yok?

İrem Derici Çeşme'de verdiği konser öncesinde gazetecilerle sohbet etti ve hem özel hayatı hem kariyeriyle ilgili merak edilen soruları içtenlikle yanıtladı. Her zamanki samimi tavrını koruyan ünlü şarkıcı bu yazın kendisi için oldukça yoğun geçtiğini söyledi.

39 yaşına geldiğini dile getiren Derici spor ve sağlıklı yaşam konusunda çok disiplinli olmadığını da esprili bir dille anlattı. Düzenli spor yapamadığını beslenmesine ve uyku düzenine de istediği kadar dikkat edemediğini söyleyen şarkıcı bu yüzden şu an bikinili görüntü vermeye hazır hissetmediğini ifade etti. Önümüzdeki şubat ayında ise vücuduyla ilgili bazı estetik işlemler yaptırmayı düşündüğünü de saklamadı.

Nikâh İçin Geri Sayım Başladı

Şubat ayında sevgilisi Melih Kunukcu ile nişanlanan İrem Derici evlilik planlarıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalar yaptı. Konserin ardından doğruca müstakbel eşinin yanına gideceğini söyleyen Derici yıl bitmeden nikâh masasına oturabileceklerinin sinyalini verdi.

Ünlü şarkıcı, büyük ve gösterişli bir düğün planlamadıklarını belirterek, daha sade bir nikâh töreni düşündüklerini söyledi. "Belki yıl bitmeden bir nikâh olur" sözleri ise hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı.

Eski Defterleri Kapattı

Geçmişte Burcu Güneş ile yaşadığı polemiklerin hatırlatılması üzerine İrem Derici, artık bu konuların geride kaldığını söyledi. Eski tartışmaları yeniden konuşmak istemediğini belirten şarkıcı kimseyle bir problemi olmadığını dile getirerek yeni bir sayfa açtığını gösterdi.

Yeni Albümüne Odaklandı

Derici müzik çalışmalarını da hız kesmeden sürdürdüğünü anlattı. Kısa süre önce yayımladığı 13 şarkılık albümüne uzun süre emek vermeye devam edeceğini söyleyen ünlü isim albümdeki şarkılar için yeni klipler çekeceğini açıkladı.

Öte yandan Demet Akalın'ın yeni şarkısını beğendiğini söyleyen İrem Derici ileride birlikte düet yapma ihtimaline de sıcak baktığını belirtti. "Neden olmasın?" diyerek bu kapıyı açık bırakan şarkıcı hem özel hayatında hem kariyerinde hareketli bir döneme girdiğinin sinyalini verdi.