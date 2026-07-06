Zeynep Bastık'ın Cesur Sahne Şovu Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Zeynep Bastık son günlerde hem özel hayatıyla hem sahne performanslarıyla konuşulmaya devam ediyor. Bir yandan eylül ayında oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü ile nikâh masasına oturmaya hazırlanırken diğer yandan verdiği konserlerle hayranlarıyla buluşmayı sürdürüyor. Son konserinde tercih ettiği iddialı siyah mini elbise ve enerjik sahne şovu ise sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı.

Müziğin Ritmine Kendini Bıraktı

Konser boyunca oldukça enerjik görünen Bastık sevilen şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyledi. Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise müziğin ritmine kapılarak yaptığı dans oldu. Özellikle kalça dansı yaptığı anlar izleyicilerin cep telefonu kameralarına yansıdı ve kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başladı.

Konseri izleyenler performansı için peş peşe yorum yaparken videolar özellikle X platformunda kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Kimileri Bastık'ın sahne enerjisini ve özgüvenini överken kimileri de dansıyla geceye damga vurduğunu dile getirdi.

Hem Düğün Hazırlığı Hem Konser Maratonu

Ünlü şarkıcı yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Serkay Tütüncü ile evlilik hazırlıklarını sürdürürken yoğun konser temposuna da ara vermiyor. Paris'te aldığı evlilik teklifinin ardından düğün planlarını hızlandıran Bastık'ın eylül ayında sade bir törenle dünyaevine girmesi bekleniyor.

Yoğun programına rağmen konserlerini aksatmayan şarkıcı her sahnesinde farklı kostümleri ve enerjik performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Sosyal Medyada Yine Çok Konuşuldu

Zeynep Bastık'ın adı son dönemde sadece müzik kariyeriyle değil sosyal medyada yapılan anketlerle de gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, bir süre önce düzenlenen çevrim içi bir ankette "En Seksi Türk Kadını" seçilmesiyle de uzun süre konuşulmuştu.

Şimdi ise sahnedeki dans performansı yeniden sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken Bastık'ın konser şovları hayranları tarafından bir kez daha gündemin zirvesine taşındı.