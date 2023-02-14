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Kıvanç Tatlıtuğ'dan 950 bin TL yeni bağış!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki depremde yaşanan binlerce can kaybı ülkemizi yasa boğdu. Kıvanç Tatlıtuğ da büyük yıkım sonrası hemen harekete geçmişti. Başarılı oyuncu geçtiğimiz hafta yaptığı bağıştan sonra bir bağış daha yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan 950 bin TL yeni bağış!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-02-2023 16:16

 

Kahramanmaraş depremleri sonrasında kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer yandan da bölgede oluşan ihtiyaçların karşılanması hayati bir önem taşıyor. 

Gerek temel ihtiyaçlar gerek çadır gerekse mobil tuvaletler için çaba gösteren Haluk Levent'e ünlü isimlerden de yardım yağıyor.
 

950 BİN TL'LİK YENİ BAĞIŞ

"Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı" diyen Kıvanç Tatlıtuğ depremzedeler için AHBAP’a bir bağışta daha bulundu. Oyuncu bu sefer de 950 bin TL daha bağışta bulundu. Twitter'dan açıklama yapan Haluk Levent, oyuncuya teşekkür etti.
 

Oyuncu geçen hafta da 200 bin TL bağış yapmış, lojistik destek sağlamıştı.

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