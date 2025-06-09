Kıvanç Tatlıtuğ’a Sürpriz Proje Teklifi! Görüşmeler Başladı

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kariyer planlarıyla sık sık gündeme geliyor. 2026’ya kadar ana akım projelerde yer almak istemediğini açıklayan ünlü oyuncuya, sürpriz bir teklif geldi. OGM Pictures, Adam Fawer’ın kült eseri "Olasılıksız" için başrolü Tatlıtuğ’a önerdi.

"Olasılıksız" Projesinde Heyecan Yükseliyor

OGM Pictures, uzun süredir Adam Fawer’ın aynı adlı kült romanı "Olasılıksız" için hazırlık yapıyordu. Şirket, bu sezon projeye resmen start verdi. İlk duyurular da sosyal medya üzerinden paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.

Kıvanç Tatlıtuğ’a Başrol Teklifi

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Disney Plus için çekilecek dizide başrol için Kıvanç Tatlıtuğ’a teklif götürüldü. Başarılı oyuncunun ana akım projelere ara vermek istediği biliniyor. Ancak dijital platform projelerine sıcak baktığı da uzun süredir konuşuluyordu.

Henüz Anlaşma Yapılmadı

Öte yandan, Tatlıtuğ, Netflix için hazırlanan "Organize İşler Sazan Sarmalı" dizisinin çekimlerine ağustos sonunda başlayacak. Yılmaz Erdoğan ile anlaşma yapan oyuncunun OGM Pictures ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Fakat şu aşamada "Olasılıksız" için henüz resmi bir anlaşma yapılmadı.

"Olasılıksız" Konusu Nedir?

Bilimkurgu, polisiye ve macera türlerindeki "Olasılıksız", olasılık uzmanı David Caine’in nefes kesen hikayesini anlatıyor.

David, üniversitede eğitim görevlisi olarak çalışırken epilepsi krizi geçirir. İşini kaybedince para kazanmak için deneysel bir tedaviye başvurur. Bu süreçte, gelişmiş olasılık hesaplama yeteneği kazanır. Kumar oynayarak para kazanmaya çalışsa da büyük bir kayıp yaşar ve istihbarat servislerinin hedefi hâline gelir.

Hastaneye kaldırılan David, özel bir deneyle daha da ileri görüş yetenekleri kazanır ve büyük bir maceraya adım atar.

Dijital Dünyada Yeni Bir Yolculuk

Bu gelişmeler, dijital platformların Türk oyuncular için ne denli cazip hâle geldiğini bir kez daha gösteriyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un bu teklifi kabul edip etmeyeceği ise merakla bekleniyor.