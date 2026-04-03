Kıvanç Tatlıtuğ’a Partner Aranıyor: Dönence Dizisinde Başrol Çıkmazı!

Türk televizyon dünyasının en çok beklenen projelerinden biri olan, başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ’un yer alacağı "Dönence" dizisi, daha sete çıkmadan "partner krizi" ile sarsıldı. Yaklaşık üç aydır titizlikle sürdürülen kadın başrol arayışlarında, Türkiye’nin en popüler aktrisleriyle yapılan görüşmelerden henüz olumlu bir sonuç alınamadı.

Pınar Deniz ve Burcu Biricik’ten Ret

Özdağ Film imzalı iddialı yapım için ilk olarak Pınar Deniz’in kapısı çalındı. Ancak başarılı oyuncunun, Nuri Bilge Ceylan’ın yeni sinema filminde yer almayı tercih ederek teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Listenin ikinci sırasındaki isim olan Burcu Biricik ile yapılan görüşmelerden de yapım ekibinin eli boş döndü.

Yönetmen Koltuğu El Değiştirdi

Projenin hazırlık sürecinde sadece oyuncu kadrosunda değil, teknik ekipte de değişim yaşandı. Dizinin yönetmenliği için başlangıçta efsane yönetmen Hilal Saral ile el sıkışılmıştı. Ancak son gelen bilgilere göre proje, başarılı yönetmen Şenol Sönmez’e emanet edildi.

Çekim Takvimi "Partner" Bekliyor

Kıvanç Tatlıtuğ gibi dev bir ismin karşısında yer alacak kadın oyuncunun kim olacağı, sosyal medyada da büyük bir merak konusu. Yapım ekibinin arayışları sürerken, çekimlerin ne zaman başlayacağı ise ancak doğru partner bulunduğunda netlik kazanacak.