Kıvanç Tatlıtuğ’a Partner Aranıyor: Dönence Dizisinde Başrol Çıkmazı!

Yayın Tarihi : 03-04-2026 13:00

Türk televizyon dünyasının en çok beklenen projelerinden biri olan, başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ’un yer alacağı "Dönence" dizisi, daha sete çıkmadan "partner krizi" ile sarsıldı. Yaklaşık üç aydır titizlikle sürdürülen kadın başrol arayışlarında, Türkiye’nin en popüler aktrisleriyle yapılan görüşmelerden henüz olumlu bir sonuç alınamadı.

Pınar Deniz ve Burcu Biricik’ten Ret

Özdağ Film imzalı iddialı yapım için ilk olarak Pınar Deniz’in kapısı çalındı. Ancak başarılı oyuncunun, Nuri Bilge Ceylan’ın yeni sinema filminde yer almayı tercih ederek teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Listenin ikinci sırasındaki isim olan Burcu Biricik ile yapılan görüşmelerden de yapım ekibinin eli boş döndü.

Yönetmen Koltuğu El Değiştirdi

Projenin hazırlık sürecinde sadece oyuncu kadrosunda değil, teknik ekipte de değişim yaşandı. Dizinin yönetmenliği için başlangıçta efsane yönetmen Hilal Saral ile el sıkışılmıştı. Ancak son gelen bilgilere göre proje, başarılı yönetmen Şenol Sönmez’e emanet edildi.

Çekim Takvimi "Partner" Bekliyor

Kıvanç Tatlıtuğ gibi dev bir ismin karşısında yer alacak kadın oyuncunun kim olacağı, sosyal medyada da büyük bir merak konusu. Yapım ekibinin arayışları sürerken, çekimlerin ne zaman başlayacağı ise ancak doğru partner bulunduğunda netlik kazanacak.

Benzer Haberler
Doğukan Güngör’den Sürpriz Dönüş: Skandalın Ardından Yeni Adresi Belli Oldu! Doğukan Güngör’den Sürpriz Dönüş: Skandalın Ardından Yeni Adresi Belli Oldu!
Kızılcık Şerbeti Hayranlarına Müjde: Final İddiaları Boşa mı Çıktı? Kızılcık Şerbeti Hayranlarına Müjde: Final İddiaları Boşa mı Çıktı?
Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman Fenomen Dizinin Kadrosuna mı Katılıyor? Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman Fenomen Dizinin Kadrosuna mı Katılıyor?
Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor? Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?
"Yeraltı"nda Dev Transfer: Cemal Hünal Kadroya Dahil Oldu!
"Yeraltı"nda Dev Transfer: Cemal Hünal Kadroya Dahil Oldu!
“İmrozda Bahar” İçin Buluştular
  • 31-03-2026 11:44

“İmrozda Bahar” İçin Buluştular

Afra Saraçoğlu Milano’da: Siyah Elbisesiyle Zarafet Şovu!
  • 30-03-2026 10:23

Afra Saraçoğlu Milano’da: Siyah Elbisesiyle Zarafet Şovu!

İlayda Alişan Paris Sokaklarında: Şıklığıyla Göz Kamaştırdı!
  • 30-03-2026 17:55

İlayda Alişan Paris Sokaklarında: Şıklığıyla Göz Kamaştırdı!

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?
  • 02-04-2026 19:32

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?

Ziynet Sali’den Bostancı’da Barış Çığlığı:
  • 30-03-2026 13:19

Ziynet Sali’den Bostancı’da Barış Çığlığı: "Sonunda Barış Kazanacak!"