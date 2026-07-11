Evlilik Yolundaki Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Denizde Öpücüklere Boğuldu!

Evlilik hazırlığı yapan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Çeşme tatilinde denizde romantik anlar yaşarken görüntülendi. Bastık düğünün eylülde aile arasında olacağını açıkladı.

Evlilik Yolundaki Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Denizde Öpücüklere Boğuldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-07-2026 09:40

Türk pop müziğinin hit şarkılarıyla listelerden düşmeyen ismi Zeynep Bastık'la ekranların karizmatik oyuncusu Serkay Tütüncü evlilik yolundaki adımlarını hızlandırırken yazın tadını da Çeşme'de çıkarıyor. Yaklaşık iki yıldır sürdürdükleri birbirine saygılı ve dengeli çizgileriyle parmakla gösterilen ilişkilerinde geçtiğimiz aylarda rüya şehir Paris'te evlilik teklifi alan Bastık sevgilisiyle birlikte Ege sahillerinde stres atıyor.

Geçtiğimiz günlerde dostlarının katıldığı samimi bir partiyle 33. yaş gününü kutlayan pop müziğin dev ismi eğlenceli parti öncesinde müstakbel eşiyle birlikte plajda romantizm dolu anlar yaşadı.

Denizde Romantik Dakikalar: Birbirlerini Öpücüklere Boğdular

Çeşme'nin serin sularında el ele deniz keyfi yapan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü çifti etraftaki bakışlara aldırış etmeden aşklarını çabasız ve doğal bir şekilde yaşadı. Deniz içinde birbirini öpücüklere boğan ve neşeli kahkahaları dalgalara karışan ünlü ikilinin o romantik anları objektiflere anbean yansıdı. Deniz keyfinin ardından localarına geçerek güneşlenen ve baş başa sohbet eden çiftin yüksek enerjisi ve uyumu plajdakilerden tam not aldı.

Yaz Bitmeden Evleniyorlar

Son dönemde sosyal medyada ve magazin kulislerinde ne zaman evlenecekleri merak konusu olan çiftten düğün tarihine dair beklenen net açıklama da geldi. Hazırlıkların son sürat devam ettiğini belirten güzel şarkıcı hayranlarını heyecanlandıran şu müjdeyi paylaştı:

"Hazırlıklar başladı. Eylülden öteye gitmeyiz; yaz bitmeden aile arasında sade bir düğün yapacağız."

Göz kamaştıran sahne ışıklarına ve yoğun set tempolarına eylül ayındaki nikah masası için ara veren ünlü çift sergiledikleri bu samimi sahil tablosuyla haftanın en çok konuşulan dijital platformlarda en yüksek etkileşim alan magazin ve sosyal medya manşeti oldu.

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