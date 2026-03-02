Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Cephesinde "Ayrılık" İddiası: 10 Yıllık Yuva Çatırdıyor mu?

Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer hakkında ortaya atılan son iddialar gündeme bomba gibi düştü. Aşk-ı Memnu setinde başlayan ve 2016 yılında nikah masasına taşınan bu büyük aşkın üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşuluyor.

Kulisleri Sallayan İddia: Bodrum'a Gitti!

Onur Akay’ın iddiasına göre, yaklaşık 10 yıldır (ilişki başlangıcı dahil) birlikteliklerini sürdüren ünlü çiftin evliliğinde ciddi bir kriz patlak verdi. İddianın detayları ise hayranlarını oldukça üzdü:

Yalnız Kalmak İstedi: Başak Dizer’in, yaşanan gerginliklerin ardından bir süre kafa dinlemek ve yalnız kalmak için Bodrum’daki evlerine gittiği öne sürülüyor.

İkinci Kriz mi?: Çift, geçtiğimiz yıl da benzer iddialarla gündeme gelmiş ancak kısa sürede bu söylentileri yalanlamışlardı.

Kurt Efe ile Taçlanan Aşk

2022 yılında oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, şimdiye kadar her türlü krizden uzak, sessiz ve huzurlu bir hayat sürmeyi tercih etmişti. Sosyal medyada sık sık birbirlerine olan aşklarını dile getiren ikiliden gelen bu "ayrılık" haberi, takipçilerini ikiye böldü.

Sessizlik Hakim

Henüz ne Kıvanç Tatlıtuğ’dan ne de Başak Dizer’den konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Hayranları bu durumun sadece geçici bir "yorgunluk" olmasını ümit ederken, çiftin yakın çevresinden sızacak haberler merakla bekleniyor.