Fatma Turgut’tan O Dedikodulara Tokat Gibi Cevap

Model grubu tam on senelik bir ayrılık sonrası geçtiğimiz aylarda muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Fatma Turgut, Can Temiz ve Okan Işık tarafından kurulan efsanevi ekip bu uzun bir ara sonrası ilk olarak İzmir’de hemen sonrasında ise İstanbul’da sahne alarak hayranlarıyla hasret giderdi. Peş peşe verdikleri bu kapalı gişe konserlerle müzik piyasasını hareketlendiren ünlü isimler magazin dünyasında haklarında çıkan iddialara da ilk kez açıklık getirdi.

"Bu Üçlü Çok Güçlü" WhatsApp Grubuyla Başlayan Yeniden Doğuş

Grup üyelerinin bunca yıl sonra nasıl bir araya geldiği büyük bir merak konusuydu. Grubun güçlü sesi Fatma Turgut bu birleşme hikayesinin perde arkasını samimi sözlerle paylaştı. Eski plak şirketleriyle olan on yıllık bağlayıcı sözleşmenin resmi olarak sona ermesi bu tarihi buluşmanın ilk kıvılcımı oldu. Haklarına kavuşmak isteyen ünlü solist eski dostlarıyla yeniden bağ kurmak adına harekete geçti. Can Temiz’i telefonla arayan Okan Işık’a ise elektronik posta yoluyla ulaşan Turgut adını "Bu üçlü çok güçlü" koydukları bir dijital sohbet grubu kurdu. Bu sanal odada başlayan eski günlerin muhabbeti kısa sürede stüdyo buluşmalarına ve sonrasında da muazzam konserlere dönüştü.

"Para İlk Altı Ayda Bitti; Dokuz Buçuk Sene Ne Yedik?"

Model’in sahnelere dönmesi sosyal medya platformlarında bazı eleştirileri de beraberinde getirdi. Dijital dünyadaki bazı kullanıcılar ekibin maddi sıkıntılar sebebiyle mecburiyetten toplandığı yönünde iddialar ortaya attı. Çıkan bu "Para bitti, Model birleşti" dedikodularına solist Fatma Turgut’tan oldukça esprili ve tokat gibi bir yanıt geldi. Ünlü şarkıcı "Sosyal medyadaki o yorumları biz de okuduk. Aslına bakarsanız bizim paramız ayrıldıktan sonraki ilk altı ay içinde tükendi. Durum gerçekten iddia edildiği gibi olsaydı o zaman biz geriye kalan dokuz buçuk yıl boyunca ne yedik ne içtik?" diyerek dedikoduları yalanladı.

Maddi Kaygılar Değil, Gönül Birliği Ön Planda

Yaşadıkları bu uzun ayrılık döneminde her bir grup üyesinin kendi yolunu çizdiğini belirten Fatma Turgut ekonomik olarak hiçbirinin bu birleşmeye muhtaç olmadığını vurguladı. Şükürler olsun ki hepsinin hayatını idame ettirecek para kazanacak farklı ve güzel yollar bulduğunu ifade eden başarılı rockçı geri dönüş motivasyonlarının sadece müzik aşkı olduğunu söyledi. Maddi bir beklenti içinde olmaları durumunda bu hamle için on sene gibi uzun bir süre sabretmeyeceklerini de sözlerine ekleyen ünlü müzisyen dostlarıyla yeniden aynı sahneyi, aynı heyecanı paylaştığı için büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.