Samar Dadgar’dan Özcan Deniz’e Olay Doğum Günü Kutlaması

Özcan Deniz yeni yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşıyor. Hayatının en olgun dönemlerini yaşayan ünlü sanatçı bugün resmi olarak 53. yaşına adım attı. Yakın zamanda oğlu Kuzey ile paylaştığı neşeli bayram fotoğraflarıyla sosyal medyada büyük beğeni toplayan ve hayranları tarafından "yılın en samimi babası" seçilen Deniz bu kez özel hayatındaki romantik bir sürprizle magazin gündemine oturdu. Yeni yaşını ilk kutlayan kişi hayat arkadaşı Samar Dadgar oldu. Sosyal medya platformunda adeta aşk rüzgarları estirdi.

Düğün Fotoğraflarıyla Gelen Nostaljik ve Aşk Dolu Kutlama

Kişisel sosyal medya hesabını aktif kullanan Samar Dadgar eşi Özcan Deniz ile evlendikleri o mutlu günden kalan çok özel düğün karelerini takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafların altına adeta bir aşk mektubu bırakan Dadgar eşine olan sadakatini ve sevgisini şu sözlerle haykırdı: "Bu seneyi de yan yana omuz omuza geride bıraktık. Tüm ömrün boyunca hep mutlu hep huzurlu ol sevgilim. Hayalini kurduğun ne varsa sağlıkla sana gelsin. Sen benim canımın içisin. Sen gül ki hayat hepimize gülsün ayağına taş değmesin. Biz el ele verince bu dünyada her şeyin üstesinden geliriz."

"Hayatının En Büyük Sınavından Geçtin, Artık Kötü Günler Bitti"

Mesajının ilerleyen kısımlarında eşinin geçmişte yaşadığı zorlu süreçlere ve ailevi yıpranmalara da üstü kapalı bir şekilde değinen Samar Dadgar Özcan Deniz’in dik duruşunu övdü. Ünlü sanatçının çok büyük hayat sınavlarından başarıyla geçtiğini belirten ve ona olan saygısını dile getirerek satırlarına şöyle devam etti: "Evet belki bu aralar bu sözleri çok sık duyuyorsun ama sen gerçekten devasa bir mücadeleden sağ çıktın. Buna rağmen hala dimdik ayaktasın. Seni sevenlerin oğlunun ve benim bitmek bilmeyen sevgimle her zorluğu aşacaksın."

Sosyal Medyayı Sallayan Koruma Kalkanı: "Ben Senin Hep Tependeyim"

Dadgar'ın paylaştığı uzun doğum günü mesajındaki bir cümle ise magazin dünyasında adeta koruma kalkanı etkisi yarattı ve kısa sürede binlerce yorum aldı. Eşine yönelik gelebilecek her türlü kötülüğe karşı siper olacağını net bir dille ifade eden ünlü modacı "Ben senin her an yanındayım hep tependeyim. Seni severek, öpe öpe ayağa kaldıracağım. Ben bu hayatta nefes aldığım müddetçe kimse sana hiçbir zarar veremez kimse sana bir şey yapamaz. Çünkü sen benim için bu dünyadaki en değerli varlıksın" sözleriyle adeta düşman çatbetti. Çiftin bu romantik ve iddialı karesine kısa sürede binlerce tebrik mesajı yağdı.