Dilan Çiçek Deniz’in Yeni Tarzına Demet Akalın’dan Bomba Yorum

Cannes Film Festivali kırmızı halıdaki şıklık yarışıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Festivalin en çok dikkat çeken Türk konuklarından biri olan Dilan Çiçek Deniz yenilediği imajıyla sosyal medya platformlarında kelimenin tam anlamıyla bir fırtına kopardı. Yıllardır uzun görmeye alıştığımız saçlarına ani bir kararla veda eden güzel oyuncu festival kapsamında düzenlenen etkinliklerde boy gösterdi. Deniz'in bu ani değişimi magazin dünyasını ikiye böldü.

Kırmızı Halıda Radikal "Pixie" Modeli Akımı

Dilan Çiçek Deniz Cannes kırmızı halısına tamamen farklı bir kimlikle çıktı. Güzelliğiyle büyüleyen başarılı oyuncu saçlarını kısacık kestirerek "pixie" adı verilen modern bir saç modelini tercih etti. Festival alanı içindeki özel davetlerde mint yeşili iddialı elbisesi ve boynundaki milyonluk pırlanta kolyesiyle tüm bakışları üzerine toplayan ünlü güzel bu cesur saç kesimiyle uluslararası basının da ilgisini çekti. Ancak dijital dünyada bu yeni tarz takipçiler arasında büyük bir estetik tartışmasının fitilini ateşledi. Bir kısım kullanıcı bu değişimi çok modern bulurken bir kısım ise eski tarzın daha iyi olduğunu savundu.

"Hemen Kaynak Acil!" Sözleriyle Gelen Sosyal Medya Çıkışı

Magazin dünyasında yaşanan her türlü sıcak gelişmeyi yakından takip etmesi güncel olaylara kendi üslubuyla yorumlar bırakmasıyla bilinen popüler popçu Demet Akalın bu saç tartışmasına da sessiz kalmadı. Dilan Çiçek Deniz’in çok konuşulan festival fotoğraflarını sosyal medya akışında gören Akalın oyuncunun yeni imajını beğenmediğini açık açık ilan etti. Güzel oyuncunun paylaştığı göz alıcı Cannes pozunun altına hiçbir çekince duymadan "Hemen kaynak acil" şeklindeki net mesajını bırakan ünlü şarkıcı hem kendi takipçilerini hem sinema dünyasının hayranlarını şaşkına çevirdi.

Dijital Dünyada Yeni Bir Tartışmanın Fitili Ateşlendi

Demet Akalın tarafından yapılan filtresiz yorum kısa süre içinde magazin sayfalarının en çok konuşulan başlığı haline geldi. Ünlü popçunun bu çıkışı sosyal medya kullanıcıları arasında yeni ve devasa bir tartışma dalgası başlattı. Bazı kullanıcılar Akalın’ın bu fikrine son derece hak vererek Dilan Çiçek Deniz’e uzun saçın çok daha fazla yakıştığını dile getirdi. Diğer bir grup ise güzel oyuncunun bu modern maskülen ve yenilikçi tarzını sonuna kadar savunarak ünlü şarkıcının estetik algısını sert sözlerle eleştirdi. Cannes tarzı tartışılmaya devam eden Dilan Çiçek Deniz'in Demet Akalın’dan gelen bu kuaför tavsiyesine bir yanıt verip vermeyeceği ise büyük bir merak konusu oldu.