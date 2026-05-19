TikTok Şakası Kabusa Döndü! Hakkı Bulut Sinirinden Hıçkırıklara Boğuldu

Hakkı Bulut popüler video platformu TikTok'ta katıldığı bir canlı yayında hayatının en tatsız anlarından birini yaşadı. Sosyal medya mecralarında yaptığı sıra dışı "donma" konseptli videolarla adından söz ettiren ve geniş bir kitleye ulaşan bir fenomen bu kez usta sanatçıyı radarına aldı. Teknolojik bir arıza süsü verilerek tezgahlanan bu şaka tecrübeli sanatçıyı ekran başında hem çileden çıkardı hem derinden yaraladı.

“Kardeş, Konuşturmuyorlar; Seni Tam Duyamıyorum”

TikTok platformunda ortak bir canlı yayın açan ikilinin buluşması ilk dakikalarda normal seyrinde ilerlerken bir anda yön değiştirdi. Fenomen isim usta sanatçı konuşmaya başladığı esnada aniden hareketsiz kalıp bağlantıda büyük bir problem varmış imajı yarattı. Karşısındaki kişinin heykel gibi donduğunu gören Hakkı Bulut saf ve temiz duygularla durumu çözmeye çalıştı. Teknolojik bir engelleme ile karşı karşıya kaldığını düşünen Bulut ekrana yaklaşarak, "Yine kestiler, yine kestiler. Kardeş, bizi konuşturmuyorlar. Ben seni şu an tam duyamıyorum sözlerini anlayamıyorum. Bunu bize kim neden yapıyor gerçekten bilmiyorum." sözleriyle sitemini dile getirdi.

Eşinin Sözleri Usta Sanatçıyı Yüreğinden Vurdu

Yayındaki kişinin dakikalar boyunca aynı hareketsiz tavrı sürdürmesi Hakkı Bulut’un sabrını adeta son raddesine getirdi. Yaşanan bu karmaşanın arkasındaki gerçeği saatler sonra fark eden usta müzisyen asıl büyük yıkımı ise evinde yaşadı. Canlı yayın bittikten sonra magazin basınına yansıyan anlarda içini döken ünlü şarkıcı kendisini en çok üzen detaydan bahsetti. Bulut "Bu yayında beni en çok yaralayan o esnada yanı başımda duran gariban eşimin durumuydu. Benim sinirlendiğimi görünce bana dönüp ‘Hakkı, ne olur üzme çocuğu, onun bir suçu yok’ dedi. Şu anda sinirimden onun o temiz kalbi yüzünden ağlıyorum." diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Sosyal Medya İki Gruptan Oluşan Büyük Bir Tartışmaya Tutuştu

Kısa süre içinde milyonlarca kullanıcının ana sayfasına düşen bu skandal canlı yayın kesitleri magazin gündeminde adeta infial yarattı. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları bu durum karşısında tek bir fikirde birleşemedi. Takipçilerin küçük bir kısmı yapılan bu hareketi eğlenceli ve zararsız bir internet şakası olarak değerlendirdi. Ancak ezici bir çoğunluk yaşını başını almış Türk müziğine ömrünü vermiş koca bir çınarın bu şekilde dijital reyting uğruna duygusal olarak yıpratılmasını sert sözlerle eleştirdi. Fenomene yönelik tepki mesajları çığ gibi büyürken Hakkı Bulut’un ağladığı o anlar hafızalara kazındı.