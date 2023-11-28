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Kıvanç Tatlıtuğ oğlundan bahsederken gözleri doldu

Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı ve dış görünümüyle de sık sık gündem olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, "İstanbul İçin Son Çağrı" filmi sonrası verdiği röportajda oğluyla ilgili sorulan soruyu yanıtlarken duygulandı. Tatlıtuğ'un ilk kez babalığı hissettiğini anlatması izleyenleri de gözyaşlarına boğdu.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlundan bahsederken gözleri doldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-11-2023 20:04

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, "İstanbul İçin Son Çağrı" filminin ardından verdiği röportajda duygusal anlar yaşadı. Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile ilgili sorulara verdiği cevaplarla izleyenleri etkiledi.

Aşk-ı Memnu dizisindeki partneri Beren Saat ile 13 yıl sonra aynı projede buluşmalarını da vurgulayan Tatlıtuğ, İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Tatlıtuğ, oğluyla yaşadığı anılarından birini, doğduğu akşam eve uğradığı ve ilk kez göğsüne koyduğu anı anlatarak paylaştı.
 

Yakışıklı oyuncu, Selim'in " 'Babayım lan ben' dediğin ilk anı hatırlıyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hatırlıyorum tabii. Kurt'un doğduğu akşam eve uğrayıp hastaneye geri dönmüştüm. O gün tüm dostlar, tebrikler falan tüm güzellikler, pastalar çörekler börekler, hepsi bittikten sonra şöyle üstümü çıkartıp göğsüme koyduğum ilk gece... Sağlam bir duygu."

Haberin Videosu : Kıvanç Tatlıtuğ oğlundan bahsederken gözleri doldu
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