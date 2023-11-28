Kıvanç Tatlıtuğ oğlundan bahsederken gözleri doldu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, "İstanbul İçin Son Çağrı" filminin ardından verdiği röportajda duygusal anlar yaşadı. Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile ilgili sorulara verdiği cevaplarla izleyenleri etkiledi.

Aşk-ı Memnu dizisindeki partneri Beren Saat ile 13 yıl sonra aynı projede buluşmalarını da vurgulayan Tatlıtuğ, İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Tatlıtuğ, oğluyla yaşadığı anılarından birini, doğduğu akşam eve uğradığı ve ilk kez göğsüne koyduğu anı anlatarak paylaştı.



Yakışıklı oyuncu, Selim'in " 'Babayım lan ben' dediğin ilk anı hatırlıyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hatırlıyorum tabii. Kurt'un doğduğu akşam eve uğrayıp hastaneye geri dönmüştüm. O gün tüm dostlar, tebrikler falan tüm güzellikler, pastalar çörekler börekler, hepsi bittikten sonra şöyle üstümü çıkartıp göğsüme koyduğum ilk gece... Sağlam bir duygu."