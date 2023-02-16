Kıvanç Tatlıtuğ: Hayatım boyunca kalbim bu kadar acımadı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye Tek Yürek kampanyası için ünlü isimler televizyonların ortak yayınında bir araya geldi. Yayın, yurt içinden ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla gerçekleşti.

Kampanyada 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi.

Depremzedeler için günlerdir yardım toplayan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da yayında bağış toplayanlar arasındaydı.

Ağır adımlarla stüdyoya giren Tatlıtuğ, sosyal medya kullanıcıları tarafından yıllar önce ‘Kuzey Güney’ dizisinde canlandırdığı ‘Kuzey Tekinoğlu’ karakterine benzetildi.

Yaşadığı derin üzüntüden bahseden Tatlıtuğ, “Hayatım boyunca kalbim fiziksel anlamda hiç bu kadar acımamıştı” ifadelerini kullandı.