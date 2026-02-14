Kıvanç Tatlıtuğ Çamurlara Bulandı: "Macera Dolu ATV Turu"

Ekranların karizmatik ismi Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de, zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, bu kez doğa ile iç içe geçirdiği macera dolu anlarını takipçileriyle paylaştı.

Çamurlar İçinde Stil Sahibi Pozlar

Tatlıtuğ, adrenalin dolu bir ATV turuna çıktı. Tur sırasında arazi şartları nedeniyle tamamen çamura bulanan ünlü oyuncu, bu hallerini 4.7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Oyuncunun çamurlar içindeki doğal ve salaş hali, takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Doğaya Dönüş

Genellikle profesyonel set kareleri veya reklam iş birlikleriyle sosyal medyada yer alan Tatlıtuğ, bu "istisnai" paylaşımıyla doğal yaşamı ve ekstrem sporları ne kadar sevdiğini bir kez daha kanıtladı. Hayranları, ünlü oyuncunun bu samimi karelerine "Her haliyle karizmatik", "Çamur bile yakışıyor" gibi yorumlarda bulundu.