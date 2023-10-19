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Kıvanç Talu Ve Eşi Beril Talu Yurt Dışına mı Çıktı? Dolandırıcılık İddiası Şaşırttı!

Ünlü Instagram fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında çarpıcı bir dolandırıcılık iddiası ortaya atıldı. Çiftin reklam kampanyaları adı altında para toplayıp yurt dışına çıktığı konuşuluyor.

Kıvanç Talu Ve Eşi Beril Talu Yurt Dışına mı Çıktı? Dolandırıcılık İddiası Şaşırttı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-10-2023 19:02

Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun Portekiz'e mi kaçtığı iddiası, sosyal medya hesaplarının kapanmasıyla alevlendi.

Ünlü Instagram fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında büyük bir skandalın ortaya çıkabileceği konuşuluyor. "Var Böyle Tipler" adlı Instagram hesabı ile kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan çiftin, yakın çevrelerinden büyük miktarda para topladıktan sonra yurt dışına çıktığı iddia edildi.

İddiaların Kaynağı

Var Böyle Tipler Instagram hesabının kapatılması, bu skandalın ilk işareti olarak değerlendiriliyor. Hesabın kapatılmasının ardından Kıvanç Talu'nun yakın çevresinden bazı ses kayıtları ve bilgiler paylaşıldı. Bu ses kayıtları ve bilgiler, farklı internet sitelerinde geniş yer buldu. Hesabın kapatılmasıyla birlikte Kıvanç Talu hakkındaki bu iddiaların doğruluğuna dair şüpheler arttı.

Ayrıca, Kıvanç Talu'nun bir dönem birlikte rol aldığı arkadaşı Metin Pıhlıs, bu konuda sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım da iddiaların gerçek olabileceği yönünde ipuçları içeriyor.

Kıvanç Talu Kimdir?

Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra reklam yazarı olarak kariyerine adım attı. Ardından pek çok farklı reklam ajansında görev aldı. 2016 yılında kreatif direktörlük görevini bırakarak, oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. 2015 yılından bu yana da "Var Böyle Tipler" adlı Instagram sayfasını yönetiyor.

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