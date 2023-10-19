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Kıvanç Talu ve Eşi Beril Talu Kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyorlar

Var Böyle Tipler' Instagram hesabı ile tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, son zamanlarda dolandırıcılık iddialarıyla gündemde. Peki, Kıvanç Talu Beril Talu kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyorlar? İşte detaylar...

Kıvanç Talu ve Eşi Beril Talu Kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyorlar
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-10-2023 19:31

Var Böyle Tipler' Instagram hesabı ile tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, son zamanlarda dolandırıcılık iddialarıyla gündemde. Peki, Kıvanç Talu Beril Talu kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyorlar? İşte detaylar...

Kıvanç Talu Kimdir

Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Memur bir ailenin çocuğu olan Talu, genç yaşlarda "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa ve komik videolarla sosyal medyada tanındı. Talu, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olduktan sonra reklam sektörüne atıldı.

2007 yılında reklam yazarı olarak kariyerine başladı ve birçok farklı reklam ajansında çalıştı. Ancak 2016 yılında kreatif direktörlükten ayrılarak, oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya üzerine yoğunlaştı. Aynı yıl "Var Böyle Tipler" adlı Instagram sayfasını kurarak burada kendi videolarını paylaşmaya başladı.

Beril Talu Kimdir

Kıvanç Talu'nun eşi Beril Talu hakkında net bilgilere ulaşılamasa da, sosyal medyada birçok ortak projede eşi Kıvanç Talu ile birlikte yer aldığı görülmüştür. Beril Talu, eşiyle birlikte birçok sosyal medya projesinde yer alarak, onunla birlikte tanınırlığını artırmıştır.

Dolandırıcılık İddiaları Ne?

Son günlerde Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun dolandırıcılıkla suçlandığı iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ancak bu iddiaların doğruluk payı ve detayları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili resmi açıklamanın beklenmesi gerekmektedir.

Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, sosyal medya üzerinde oldukça tanınan bir çifttir. Ancak son zamanlarda ortaya atılan iddialar, çiftin gündemde olmasına neden olmuştur. Gelişmeleri takip ederek, konu hakkında daha net bilgilere ulaşmak mümkün olacaktır.

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