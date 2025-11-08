Kıvanç Kasabalı'nın Zor Günü: Babasını Son Yolculuğuna Uğurladı

Oyuncu Kıvanç Kasabalı, babası Niyazi Kasabalı'yı son yolculuğuna Cihangir Camii'nden uğurladı. Tören sırasında Kıvanç Tatlıtuğ, gözyaşı döken torunu Can'ı teselli etti.

Yayın Tarihi : 08-11-2025 15:04

Ünlü oyuncu Kıvanç Kasabalı, babası Niyazi Kasabalı’yı kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Niyazi Kasabalı, hayatını kaybetti. Oyuncu, babasını son yolculuğuna uğurladı. Kasabalı, cenaze töreninde büyük bir acı yaşadı.

Cihangir Camii'nde Törende Ayakta Durmakta Güçlük Çekti

Niyazi Kasabalı için Cihangir Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Oyuncu Kıvanç Kasabalı, törende ayakta durmakta güçlük çekti. Kasabalı’yı, eşi Sedef Avcı ve yakın arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Oyuncunun üzüntüsü yüzüne yansıdı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Oğlu Can'ı Teselli Etti

Cenaze töreninde torunu Can Kasabalı da büyük bir üzüntü yaşadı. 12 yaşındaki Can Kasabalı, dedesinin kaybı için gözyaşı döktü. Çocuğu, cenazeye katılan Kıvanç Tatlıtuğ teselli etmeye çalıştı. Yapımcı Kerem Çatay da törene katılan isimler arasındaydı.

