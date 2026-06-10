Kısmetse Olur'da Coğrafya Depremi! Eftelya Tekçi'nin "Ankara’nın Denizi Yok Mu?" Şaşkınlığı!

Ekranların ve dijital dünyanın en çok izlenen izdivaç formatlarından biri olan programda yeni sezon yarışmacılarının her hareketi ve açıklaması gündem olmaya devam ediyor. Bu kez programın en genç isminin coğrafya bilgisi sosyal medya platformlarında adeta bir linç ve mizah furyasına dönüştü. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni sezonundaki yarışmacılardan Eftelya Tekçi'nin Ankara'da deniz olmadığını öğrendiği anlar sosyal medya X'te gündemde. Sosyal medyada yarışmacıya "Bu yaşa kadar iyi gelmiş" yorumları yağdı.

"Ankara, İstanbul'a Benziyor" Dedi, Hayatının Şokunu Yaşadı!

Yayınlanan bölümlerde yarışmacıların aralarında yaptığı sohbetler dış dünyada da yakından takip ediliyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programına katılan isimler zaman zaman gündeme geliyor. Yeni sezonda dikkat çeken isimlerden biri de Eftalya oldu. Programın en genç yarışmacısı olan 19 yaşındaki Eftalya Tekçi'nin bir videosu X'e düştü. "Ankara, İstanbul'a benziyor" diyen Kısmetse Olur yarışmacısı Eftelya Ankara'da deniz olmadığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

"Bilmiyordum Bunu" Sözü Viral Oldu

Evdeki diğer bir yarışmacının Türkiye coğrafyasına dair en temel gerçeği hatırlatması genç yarışmacıyı kelimenin tam anlamıyla hayretler içinde bıraktı. Kısmetse Olur yarışmacısı Eftelya diğer yarışmacının "Denizi yok sadece" sözünü duyunca şaştı kaldı. Eftalya "Denizi yok mu Ankara'nın? Bilmiyordum bunu" diyerek resmen şoke oldu. İki şehir arasındaki farkı sadece mimari ya da sosyal yaşamdan ibaret sanan Eftelya'nın bu şaşkınlığı kameralara saniye saniye yansıdı.

Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Kısmetse Olur yarışmacısı Eftelya, Ankara'da deniz olmadığını öğrendi.



"Denizi yok mu Ankara'nın? Bilmiyordum valla."pic.twitter.com/7HhekweOhq — Populicc (@populicc) June 10, 2026

Görüntülerin kısa sürede X (eski adıyla Twitter) üzerinde binlerce kez paylaşılmasının ardından kullanıcılar adeta yorum yağdırdı. Türkiye'nin başkenti hakkında bu bilgiye sahip olmaması eleştiri oklarının hedefi olmasına neden oldu. O anlara sosyal medyada "İyi yaşamış bu yaşına kadar", "Yok artık bu ne cahillik", "Bu yaşına iyi gelmiş yazık" yorumları yapıldı. Programın takipçileri Eftelya'nın bu çıkışının bir kurgu mu yoksa gerçek bir bilgi eksikliği mi olduğunu tartışmaya başladı.