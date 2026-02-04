Kısmetse Olur Cansel’inden Şoke Eden Değişim: "Eski Halinden Eser Yok Şimdi!"

Bir döneme damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur'un en popüler gelin adaylarından Cansel Çördük, geçirdiği büyük değişimle sosyal medyanın gündemine oturdu. Programda Eser West ile yaşadığı fırtınalı aşkla hafızalara kazınan Çördük, artık bambaşka bir coğrafyada, bambaşka bir görüntüyle hayatına devam ediyor.

Türkiye'yi Terk Edip Amerika'ya Yerleşmişti

Yarışma sonrası beklediği mutluluğu Türkiye'de bulamayan ve Eser West ile yollarını ayıran Cansel, radikal bir kararla Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınmıştı. New York ve Los Angeles arasında mekik dokuyan fenomen, orada kendine yeni bir kariyer ve yaşam tarzı inşa etti.

Estetik ve Değişim: "Bu Gerçekten Cansel mi?"

Sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraflar, takipçilerini hayretler içinde bıraktı. Cansel'deki değişim şu noktalarla dikkat çekti:

Radikal Yüz Değişimi: Çene hattı, dudak dolguları ve elmacık kemiklerindeki belirginleşme, eski halinden eser bırakmadı.

Tarz Evrimi: Daha cesur ve marjinal bir giyim tarzını benimseyen fenomenin, zayıflamış hali de gözlerden kaçmadı.

Takipçi Yorumları: Paylaşımların altına "Yolda görsem tanımam", "Eski halin çok daha doğaldı" ve "Amerika yaramış" şeklinde binlerce tezat yorum yağdı.

Müzik Çalışmalarıyla Gündemde

Sadece görüntüsüyle değil, profesyonel hayatıyla da değişen Cansel Çördük, Amerika'da müzik dünyasına adım atarak çeşitli şarkılar yayınladı. Kliplerindeki iddialı sahnelerle de sık sık magazin manşetlerini süslemeye devam ediyor.