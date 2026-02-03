Kıskanmak Setinde Sarı-Lacivert Kutlama! Selahattin Paşalı Yeni Yaşını Karşıladı

Selahattin Paşalı kaç yaşında? Kıskanmak dizisinin Nüzhet'i Selahattin Paşalı'nın setindeki sürpriz doğum günü kutlaması ve ailesiyle olan duygusal kareleri haberimizde...

Yayın Tarihi : 03-02-2026 09:00

NOW ekranlarının salı gecelerine damga vuran dizisi Kıskanmak setinde bugün duygusal ve neşeli anlar yaşandı. Dizide Nüzhet karakterine hayat veren başarılı oyuncu Selahattin Paşalı, yeni yaşını çalışma arkadaşlarının hazırladığı sürprizle karşıladı.

Sahnede Pasta Sürprizi

Çekimlerin devam ettiği sırada, sahne arasında bir anda patlayan alkışlar ve gelen pasta, Paşalı’yı oldukça şaşırttı. 36. yaşına giren oyuncuyu bu özel gününde ailesi de yalnız bırakmadı:

  • Aile Saadeti: Kutlamaya Selahattin Paşalı’nın eşi Lara Paşalı ve minik kızları Pera da katılarak oyuncuya en büyük hediyeyi verdi.

  • Fenerbahçe Ruhu: Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen oyuncu için sarı-lacivert renklerde özel bir pasta hazırlandı.

  • "İyi Ki Doğdun Paşamız": Üzerinde kral tacı bulunan pastanın notu, set ekibinin oyuncuya olan sevgisini gözler önüne serdi.

"Kıskanmak" Salı Gününün Zirvesinde

Performansıyla her hafta izleyiciyi büyüleyen Selahattin Paşalı, karakteri Nüzhet ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Set ekibiyle olan uyumu ve mütevazı tavırlarıyla bilinen oyuncunun doğum günü kareleri, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

