"Kıskanmak" Setinde Muhteşem Gönderme: Şehzade Mustafa Yıllar Sonra Selamlandı!

Kıskanmak dizisinde Mehmet Günsür'den Şehzade Mustafa göndermesi! Halit ve Mediha konaktan kovulunca neler oldu? Mehmet Günsür'ün olay yaratan o sahnesi ve sosyal medya tepkileri haberimizde...

Yayın Tarihi : 22-01-2026 13:02

NOW TV’nin sevilen dizisi 'Kıskanmak', son bölümündeki nostaljik bir sahneyle sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Dizinin başrol oyuncusu Mehmet Günsür’ün yıllar önce Muhteşem Yüzyıl’da canlandırdığı efsanevi "Şehzade Mustafa" karakterine yapılan zekice gönderme, izleyicilerden tam not aldı.

Konaktan Gecekonduya: Halit’in Zorlu Sınavı

Dizinin hikaye akışında işler tersine döndü. Halit (Mehmet Günsür) ve annesi Mediha (Ayda Aksel), ihtişamlı konaklarından kovulunca kendilerini sokakta buldular. Beş kuruşsuz ve çaresiz kalan anne-oğlun yardımına ise konak çalışanı Feride yetişti.

  • Sürpriz Davet: Feride’nin "Bende kalın" teklifini gururlarını bir kenara bırakarak kabul eden ikili, mütevazı bir eve sığınmak zorunda kaldı.

  • Olay Sahne: Halit’in lüks içindeki hayattan Feride’nin mütevazı evine geçiş yaptığı anlarda, karakterin geçmişteki "saraylı" kimliğine atıfta bulunan diyaloglar izleyiciyi gülümsetti.

Sosyal Medyada "Şehzade" Rüzgarı

Mehmet Günsür’ün canlandırdığı Halit’in yeni evindeki şaşkınlığı ve sergilediği mimikler, izleyiciler tarafından anında Şehzade Mustafa’nın dramatik kaderiyle bağdaştırıldı.

İzleyici Yorumları:

  • "Şehzadem yine bir yerlerden kovuluyor, kaderi hiç değişmedi!"

  • "Mehmet Günsür'ün o bakışındaki 'Saraydan sürgün' havası çok ince bir detaydı."

  • "Ayda Aksel ve Mehmet Günsür ikilisi, konaktan gecekonduya düşüşü şahane yansıtmış."

Göndermenin Perde Arkası

Senaryoda yer alan kısa bir diyalogun ardından Mehmet Günsür’ün verdiği manidar tepki, hayranları tarafından bilinçli bir Muhteşem Yüzyıl selamı olarak yorumlandı. Bu sahne, kısa sürede TikTok ve Instagram gibi platformlarda viral videolara dönüştü.

