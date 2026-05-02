Kıskanmak Final Yapıyor, Bülent İnal’ın Yeni Adresi Belli Oldu!

Kıskanmak dizisi final yapıyor! Bülent İnal, Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde olduğu Ömür Usta dizisiyle görüşüyor. İşte yeni projenin detayları.

Yayın Tarihi : 02-05-2026 15:00

Ekranların sevilen isimlerinden Bülent İnal, başrolünde yer aldığı Kıskanmak dizisinin final kararı almasının ardından hiç vakit kaybetmeden yeni projesi için görüşmelere başladı. Reytinglerde beklenen ivmeyi yakalayamayan ve yeni sezon onayı alamayan dizisine veda etmeye hazırlanan usta oyuncu, iddialı bir yapımla dönmeye hazırlanıyor.

Ömür Usta Kadrosu Şekilleniyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Bülent İnal, Temmuz ayında sete çıkması planlanan "Ömür Usta" dizisiyle el sıkışmak üzere. Nurgül Yeşilçay (Ömür Usta) ve Gonca Vuslateri’nin (Nevra) başrollerini paylaştığı dizide İnal’a, hikâyenin kilit karakterlerinden biri olan Tunç rolü teklif edildi.

Yasak Bir Aşkın Pençesinde: Tunç Karakteri

Dizinin merakla beklenen hikâyesinde Bülent İnal, Nevra ile mutsuz bir evliliği olan Tunç karakterine hayat verecek. Tunç’un hayatı, karşısına çıkan Ömür Usta’nın yaşam mücadelesi ve doğallığından etkilenmesiyle tamamen değişecek. İkilinin arasındaki çekim, dizinin ana çatışma noktalarından birini oluşturacak.

Ödüllü Yönetmen Hilal Saral Koltuğunda

Yönetmen koltuğunda Aşk-ı Memnu ve Kara Sevda gibi unutulmaz yapımlara imza atan ödüllü isim Hilal Saral'ın oturacak olması, projeye olan beklentiyi artırıyor. Nurgül Yeşilçay ve Bülent İnal gibi iki dev ismi yıllar sonra yeniden buluşturma ihtimali olan dizi, şimdiden sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

