Kıskanmak Dizisinde Skandal Hamle: Üç Kadın Hamile Kaldı Ancak Hiçbiri Kocalarından Değil

NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve dev oyuncu kadrosuyla sezona iddialı başlayan "Kıskanmak" dizisi, son bölümlerde işlediği hikâye örgüsüyle büyük bir krizin fitilini ateşledi. Dizideki çarpık ilişkiler yumağı ve "kimin eli kimin cebinde" dedirten hamilelik senaryoları, izleyiciyi ayağa kaldırdı.

Üç Kadın Hamile, Hiçbiri Kocasından Değil!

Dizinin senaryosunda yer alan aile içi ve toplumsal ahlak sınırlarını zorlayan "çapraz hamilelik" kurguları, izleyicinin sabrını taşırdı. İşte tepki çeken o çarpık tablo:

Kardeşler Arası İhanet: Halit'in eşi Mükerrem , kocasının öz kardeşinden hamile kaldı.

Abiden Gelen Bebek: Nüzhet'in eşi Nalan , kocasının abisi Halit'ten bebek beklediğini öğrendi.

Şoför Krizi: Kocasından çocuk sahibi olamayan Şükran, çözüm olarak evin şoföründen hamile kalmayı seçti.

"Şükür" Sahnesi Bardağı Taşırdı

Tepkilerin odağındaki asıl an ise babalık testi sonrası yaşandı. Mükerrem karakterinin, bebeğinin kocasından değil de sevgilisinden (kocasının kardeşi) olduğunu öğrenince "Allah'ım sana şükürler olsun" diyerek dua etmesi, sosyal medyada infial yarattı.

İzleyiciler bu sahnenin hem dini değerleri hem de aile yapısını aşağıladığını savunarak #RTÜKGöreve etiketiyle binlerce paylaşım yaptı.

Dev Kadro Tartışmaların Gölgesinde

Dizi, kadrosunda barındırdığı usta isimlere rağmen senaryosuyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Başarılı performanslarıyla bilinen oyuncuların böyle bir kurguda yer alması da ayrıca tartışma konusu: