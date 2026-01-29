Kıskanmak Dizisinde Skandal Hamle: Üç Kadın Hamile Kaldı Ancak Hiçbiri Kocalarından Değil

Kıskanmak dizisi neden tepki çekiyor? NOW TV'nin yeni dizisi Kıskanmak'taki çarpık hamilelik sahneleri ve "Allah'ım şükürler olsun" repliği RTÜK'ü harekete geçirdi mi? İşte detaylar...

Kıskanmak Dizisinde Skandal Hamle: Üç Kadın Hamile Kaldı Ancak Hiçbiri Kocalarından Değil
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 29-01-2026 12:20

NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve dev oyuncu kadrosuyla sezona iddialı başlayan "Kıskanmak" dizisi, son bölümlerde işlediği hikâye örgüsüyle büyük bir krizin fitilini ateşledi. Dizideki çarpık ilişkiler yumağı ve "kimin eli kimin cebinde" dedirten hamilelik senaryoları, izleyiciyi ayağa kaldırdı.

Üç Kadın Hamile, Hiçbiri Kocasından Değil!

Dizinin senaryosunda yer alan aile içi ve toplumsal ahlak sınırlarını zorlayan "çapraz hamilelik" kurguları, izleyicinin sabrını taşırdı. İşte tepki çeken o çarpık tablo:

  • Kardeşler Arası İhanet: Halit'in eşi Mükerrem, kocasının öz kardeşinden hamile kaldı.

  • Abiden Gelen Bebek: Nüzhet'in eşi Nalan, kocasının abisi Halit'ten bebek beklediğini öğrendi.

  • Şoför Krizi: Kocasından çocuk sahibi olamayan Şükran, çözüm olarak evin şoföründen hamile kalmayı seçti.

"Şükür" Sahnesi Bardağı Taşırdı

Tepkilerin odağındaki asıl an ise babalık testi sonrası yaşandı. Mükerrem karakterinin, bebeğinin kocasından değil de sevgilisinden (kocasının kardeşi) olduğunu öğrenince "Allah'ım sana şükürler olsun" diyerek dua etmesi, sosyal medyada infial yarattı.

İzleyiciler bu sahnenin hem dini değerleri hem de aile yapısını aşağıladığını savunarak #RTÜKGöreve etiketiyle binlerce paylaşım yaptı.

Dev Kadro Tartışmaların Gölgesinde

Dizi, kadrosunda barındırdığı usta isimlere rağmen senaryosuyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Başarılı performanslarıyla bilinen oyuncuların böyle bir kurguda yer alması da ayrıca tartışma konusu:

Oyuncu Kadrosundan Bazı İsimler
Özgü Namal, Selahattin Paşalı
Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan
Beril Pozam, Hande Doğandemir
Ayda Aksel, İpek Tuzcuoğlu

Benzer Haberler
Aynı Yağmur Altında’nın Kalbindeki İsim: Rosa Sofía Martínez Aynı Yağmur Altında’nın Kalbindeki İsim: Rosa Sofía Martínez
Kızılcık Şerbeti’nde Fatih Devri Kapandı! Doğukan Güngör Gözyaşlarıyla Sete Veda Etti! Kızılcık Şerbeti’nde Fatih Devri Kapandı! Doğukan Güngör Gözyaşlarıyla Sete Veda Etti!
Burcu Özberk’ten Yeni Dizi: Son Kare Burcu Özberk’ten Yeni Dizi: Son Kare
Veliaht'a Veliaht'a "Zahide" Geliyor!
"Gelin" Dizisinde Flaş Transfer! Şebnem Özinal Anne Rolüyle Dönüyor.
‘Aynı Yağmur Altında’nın Kadrosu İlk Kez Aynı Karede! ‘Aynı Yağmur Altında’nın Kadrosu İlk Kez Aynı Karede!
ÇOK OKUNANLAR
Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle:
  • 23-01-2026 12:25

Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle: "Döneceğim" Dedi, Londra’ya mı Yerleşti?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali!
  • 27-01-2026 17:08

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali! "Dönence" Dizisinde Büyük Sürpriz

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı:
  • 24-01-2026 14:00

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı: "İçimdeki Erkek Fatma’yı Göstermek İstiyorum!"

Londra’da
  • 27-01-2026 12:40

Londra’da "Bakıcı" Krizi! Hande Erçel Teyzelikten İstifa Etti

Yasemin Allen’dan Olay Gönderme:
  • 24-01-2026 15:27

Yasemin Allen’dan Olay Gönderme: "Bana Asılmak Tehlikeli ve Yasaktır!"