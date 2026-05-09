Kıskanmak Dizisinde Hafsanur Sancaktutan'ı Hedef Aldı: "Kimseyi Yalayıp Yutmadım"

Sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Kıskanmak'ın ömrü kısa sürdü. Reytinglerde beklenen çıkışı bir türlü sağlayamayan dizi için erken final kararı verildi. Özgü Namal, Mehmet Günsür, Bülent İnal, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Cem Uslu, Beril Pozam ve Ayda Aksel gibi oldukça popüler isimleri bir araya getiren dizi güçlü kadrosuna rağmen ekrana tutunamadı.



Veda Yemeği Gündem Oldu



Dizinin son bölümün çekilmesinin ardından ekip bir mekanda bir araya gelerek bir veda yemeği yedi. Yemek bir anda kutlamaya döndü. Özgü Namal bir sandayenin üzerine çıkarak dans etti, Mehmet Günsür eliyle gitar çalma hareketi yaparak kendini müziğin ritmine kaptırdı, Bülent İnal da müziğe müzikle coştu. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.



Bu eğlenceli anların videosu sosyal medyaya düştü. Bazı kullanıcılar ekibin uyumunu takdir ederken bazı kullanıcılar ise "Rol aldığınız dizi erkenden yayından kalktı, siz kutlama yapıyorsunuz" diyerek ünlü isimleri eleştirdi.

Şoke Eden İddialar



Tüm bunların ardından şoke eden bir iddia daha geldi. Oyuncu Saadet Çamaş katıldığı bir programda, "Şu kız yerine ben oynasaydım dediğin bir rol var mı?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldı.

"Kimseyi Yalayıp Yutmadım"



"Kıskanmak dizisinde Hafsanur yerine ben oynasaydım dizi tavan yapmıştı. Kimse de boşanmamıştı" diyen Camaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dizi için audition verdim. Çok da sevildi ama kimseyi yalayıp yutmadığımız için olmadı."



Yeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşledi



Bu sözler adeta yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Oyuncu Saadet Çamaş'ın Hafsanur Sancaktutan'ı hedef alan açıklaması sosyal medyada tepki çekti. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:





sen oynasan kimse de izlemezdi seni canım.

ekran ışığın sıfır çünkü — ladymonster (@thecherrydiana) May 8, 2026

Diziyi hiç bilmiyorum da o dudaklarla sadece yapılı zengin bir kadını oynayabilirsin bence… — hilal•y (@hiylaly) May 9, 2026