Kıskanmak Dizisinde Hafsanur Sancaktutan'ı Hedef Aldı: "Kimseyi Yalayıp Yutmadım"

Oyuncu Saadet Çamaş katıldığı bir programda, Hafsanur Sancaktutan'ı hedef aldı. İşte o açıklamalar...

Yayın Tarihi : 09-05-2026 09:04

Sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Kıskanmak'ın ömrü kısa sürdü. Reytinglerde beklenen çıkışı bir türlü sağlayamayan dizi için erken final kararı verildi. Özgü Namal, Mehmet Günsür, Bülent İnal, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Cem Uslu, Beril Pozam ve Ayda Aksel gibi oldukça popüler isimleri bir araya getiren dizi güçlü kadrosuna rağmen ekrana tutunamadı.
 

Veda Yemeği Gündem Oldu


Dizinin son bölümün çekilmesinin ardından ekip bir mekanda bir araya gelerek bir veda yemeği yedi. Yemek bir anda kutlamaya döndü. Özgü Namal bir sandayenin üzerine çıkarak dans etti, Mehmet Günsür eliyle gitar çalma hareketi yaparak kendini müziğin ritmine kaptırdı, Bülent İnal da müziğe müzikle coştu. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Bu eğlenceli anların videosu sosyal medyaya düştü. Bazı kullanıcılar ekibin uyumunu takdir ederken bazı kullanıcılar ise "Rol aldığınız dizi erkenden yayından kalktı, siz kutlama yapıyorsunuz" diyerek ünlü isimleri eleştirdi.

Şoke Eden İddialar


Tüm bunların ardından şoke eden bir iddia daha geldi. Oyuncu Saadet Çamaş katıldığı bir programda, "Şu kız yerine ben oynasaydım dediğin bir rol var mı?" sorusuna verdiği  cevapla gündem oldı.

 

 

 

"Kimseyi Yalayıp Yutmadım"


"Kıskanmak dizisinde Hafsanur yerine ben oynasaydım dizi tavan yapmıştı. Kimse de boşanmamıştı" diyen Camaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dizi için audition verdim. Çok da sevildi ama kimseyi yalayıp yutmadığımız için olmadı."

Yeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşledi

Bu sözler adeta yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Oyuncu Saadet Çamaş'ın Hafsanur Sancaktutan'ı hedef alan açıklaması sosyal medyada tepki çekti. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

 

sen oynasan kimse de izlemezdi seni canım.
ekran ışığın sıfır çünkü

— ladymonster (@thecherrydiana) May 8, 2026

Diziyi hiç bilmiyorum da o dudaklarla sadece yapılı zengin bir kadını oynayabilirsin bence…

— hilal•y (@hiylaly) May 9, 2026

Hayatımda ilk defa görüyorum bu oyuncuyu.

