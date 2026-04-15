Kıskanmak Dizisi Neden Yayınlanmadı? İşte Perde Arkasındaki Gerçek

SHOW TV ekranlarının sevilen yapımı Kıskanmak, dün akşam yayın saatinde izleyiciyle buluşmayınca merak uyandırdı. Başrollerinde Selahattin Paşalı, Özgü Namal, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı dizi hakkında sosyal medyada pek çok iddia ortaya atıldı. Özellikle oyuncuların özel hayatlarına dair söylentilerle eş zamanlı gelen bu gelişme, seyircinin kafasını karıştırdı.

Kıskanmak Dizisi Neden Yayınlanmadı?

Salı akşamlarının iddialı projelerinden olan Kıskanmak, aniden yayın akışından çıkarıldı. Dizinin yeni bölümünü bekleyen takipçiler, ekran başında hayal kırıklığı yaşadı. Son dönemde reyting grafiğinde yaşanan düşüşler, yapımın final yapacağı iddialarını güçlendirmişti. Ancak kanal yönetiminin bu haftalık aldığı kararın arkasında farklı bir neden olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın verdiği bilgilere göre, dizinin bu haftaki bölümü için beklenen reklam gelirine ulaşılamadı. Yeterli reklam toplanamadığı için kanal, maliyetleri karşılamak adına yayını erteleme kararı aldı. Bu durum, televizyon sektöründe nadir de olsa karşılaşılan bir finansal tercih olarak değerlendiriliyor.

Selahattin Paşalı İddiaları Merakı Artırdı

Dizinin yayınlanmaması, sadece teknik nedenlerle değil, oyuncu kadrosuna dair çıkan haberlerle de ilişkilendirildi. Başrol oyuncusu Selahattin Paşalı hakkında son günlerde magazin kulislerinde dolaşan boşanma ve ihanet iddiaları, seyircinin ilgisini bu noktaya çekti. Dizinin diğer başrolü Hafsanur Sancaktutan ile Paşalı arasında bir yakınlaşma olduğu yönündeki söylentiler, yapımın yayınlanmadığı akşam sosyal medyada daha fazla konuşulur hale geldi. İzleyiciler, set ortamında yaşanan bir gerginliğin ya da bu özel hayat tartışmalarının yayını etkileyip etkilemediğini sorguladı. Ancak resmi kaynaklar, durumun tamamen ekonomik şartlarla ilgili olduğunu savunuyor.

Kıskanmak Final Mi Yapıyor?

Yayın akışından ani bir şekilde kaldırılan dizi, akıllara "Final mi yaptı?" sorusunu getirdi. Reytinglerdeki düşüş eğilimi nedeniyle projenin geleceği zaten bir süredir tartışılıyordu. Kanalın reklam yetersizliği nedeniyle bölümü yayınlamaması, dizinin ticari gücünün azaldığına dair bir sinyal olarak yorumlandı. Henüz yapım şirketinden veya kanaldan resmi bir final açıklaması gelmedi. Ancak bu tür ertelemeler, genellikle dizilerin sona yaklaştığının habercisi olarak kabul ediliyor. Hayranlar, Kıskanmak dizisinin önümüzdeki hafta yeni bölümüyle ekrana dönüp dönmeyeceğini heyecanla bekliyor. Magazin dünyasındaki iddiaların gölgesinde kalan bu yayın krizi, dizinin sosyal medyadaki etkileşimini ise zirveye taşıdı.