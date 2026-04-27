Kim Milyoner Olmak İster’de Milyonluk Soru: Son Soru Futboldan Geldi

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyiciyle buluşan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasının son bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. 18 yaşındaki genç yarışmacı Ahmet Bera Sevim, genel kültür bilgisi ve soğukkanlı performansıyla 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmayı başararak geceye damga vurdu.

1 Milyon TL’lik Soruya Kadar Yükseldi

Yarışmaya iddialı bir giriş yapan Sevim, ilk turları başarıyla geçtikten sonra 500 bin TL’lik soruyu da doğru yanıtlayarak büyük ödül öncesindeki son basamağa ulaştı. 18 yaşında olmasına rağmen sergilediği başarılı grafik, hem stüdyodakilerden hem de ekran başındaki izleyicilerden büyük takdir topladı. Genç yarışmacı, 1 milyon TL değerindeki 12. soruyu görmeye hak kazanan sayılı isimler arasına girdi.

Kritik Soruda Milli Takım Tarihi Soruldu

Milyonluk soruda Ahmet Bera Sevim’in karşısına spor tarihine dair bir soru çıktı. Soruda, “Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde bir maçta hat-trick yapan ilk futbolcu hangisidir?” ifadesi yer aldı. Seçenekler arasında kararsız kalan ve cevaptan emin olamayan genç yarışmacı, yanlış cevap vermesi durumunda kazandığı miktarın ciddi oranda düşmesini istemedi. Büyük bir soğukkanlılıkla durumu değerlendiren Sevim, risk almayarak yarışmadan çekilme kararı aldı.

Doğru Cevap Şaşırttı

Yarışmacı, çekildikten sonra soruya dair bir tahminde bulundu ve Lefter Küçükandonyadis yanıtını düşündüğünü belirtti. Ancak doğru cevabın, Türk futbolunun öncü isimlerinden Zeki Rıza Sporel olduğu açıklandı. Sporel, 26 Ekim 1923’te Romanya’ya karşı oynanan ve Milli Takım’ın ilk maçı olma özelliği taşıyan karşılaşmada attığı gollerle tarihe geçmişti. Ahmet Bera Sevim, 500 bin TL’lik ödülle yarışmaya veda ederken, izleyiciler genç yaşında sergilediği bu başarıyı alkışladı.