Kim Milyoner Olmak İster'de görev değişikliği! Kenan İmirzalıoğlu gitti, bakın yerine kim geldi!

ATV’nin uzun yıllardır büyük ilgiyle takip edilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni sezonunda büyük bir değişikliğe hazırlanıyor. 2019 yılının Ekim ayından bu yana programın sunuculuğunu başarıyla üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, aldığı sürpriz bir kararla yarışmaya veda edeceğini açıkladı.

Yarışmayı sunduğu süre boyunca izleyiciler tarafından çok sevilen İmirzalıoğlu, yeni sezonda oyunculuğa daha fazla odaklanmak istediğini belirterek programdan ayrılma kararı aldı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Kenan İmirzalıoğlu’nun boşalttığı sunucu koltuğu, usta oyuncu Oktay Kaynarca tarafından devralınacak.

Oktay Kaynarca’nın "Kim Milyoner Olmak İster?"de sunuculuk yapacağı haberi, hem programın sadık izleyicileri hem de Kaynarca hayranları arasında büyük heyecan yarattı. Yeni sezonun nasıl bir atmosferde geçeceği ise şimdiden merak konusu.