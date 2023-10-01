Advert

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk Soru! Ahmet Talha Dağlı kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam 1 milyon liralık soruya ulaşan Ahmet Talha Dağlı'nın kim olduğunu ve bu başarısının ardında yatan hikayeyi öğrenin. Ahmet Talha Dağlı kimdir? Ahmet Talha Dağlı nereli ve kaç yaşında? Ahmet Talha Dağlı ne kadar ödül kazandı?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk Soru! Ahmet Talha Dağlı kimdir?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-10-2023 19:16

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla tanınan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışması, bu akşam ATV ekranlarında 1 milyon liralık soru ile izleyici karşısına çıkacak. Geçen hafta yarışmada 500 bin TL değerindeki bir soruya doğru yanıt vererek dikkatleri üzerine çeken Ahmet Talha Dağlı, bu hafta 1 milyon liralık soruyla karşı karşıya. Ahmet'in başarısı tüm Türkiye'nin dikkatini çekti ve herkes onun kim olduğunu öğrenmek istiyor. Ahmet Talha Dağlı kimdir? Ahmet Talha Dağlı nereli ve kaç yaşında? Kim Milyoner Olmak İster'de Ahmet Talha Dağlı kazandı mı, ne kadar, kaç TL kazandı?

Ahmet Talha Dağlı Kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster?'de bu akşam izleyenleri ekrana kilitleyecek olan 1 milyon liralık soruya ulaşan isim Ahmet Talha Dağlı oldu. 19 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi olan Dağlı, genel kültür bilgisini tüm Türkiye'ye göstermek için yarışmada boy gösteriyor.

Geçtiğimiz Haftanın 500 Bin TL'lik Sorusu ve Cevabı

Dağlı'nın başarısı geçtiğimiz hafta da devam etmişti. "Türkiye'de başbakanlık veya cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisinin tam adı yanlış yazılmıştır?" sorusuna Dağlı, joker haklarını kullanarak "Mahmut Turgut Özal" cevabını vermiş ve 500 bin TL ödülün sahibi olmuştu.

Bu Akşamın Beklentisi: 5 Milyonluk Soru

Eğer Dağlı, bu akşamın 1 milyon TL'lik sorusunu doğru bilirse, 5 milyon liralık büyük ödül için sorulan soruyu da görmeye hak kazanacak.

Benzer Haberler
Harry Potter Dumbledore karakterini canlandıran Richard Harris'in 25 yıl sonra hatırladığı şey hangisidir Harry Potter Dumbledore karakterini canlandıran Richard Harris'in 25 yıl sonra hatırladığı şey hangisidir
MasterChef kim elendi, kim gitti? 1 Ekim 2023 MasterChef kim elendi, kim gitti? 1 Ekim 2023
Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk Soru ve Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk Soru ve Cevabı Nedir?
Ahmet Talha Dağlı Nereli ve Kaç Yaşında? Milyoner'de Ne Kadar Ödül Kazandı? Ahmet Talha Dağlı Nereli ve Kaç Yaşında? Milyoner'de Ne Kadar Ödül Kazandı?
Son Dakika Bakanlık Açıkladı İlkokul Mezunu Binlerce İşçi Alınacak! Son Dakika Bakanlık Açıkladı İlkokul Mezunu Binlerce İşçi Alınacak!
Konyaspor 0-2 Beşiktaş maç özeti ve golleri yayınlandı Bein Sports Konyaspor 0-2 Beşiktaş maç özeti ve golleri yayınlandı Bein Sports
ÇOK OKUNANLAR
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?
  • 25-09-2023 14:31

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?

AÖF öğrencileri vergi indiriminden yararlanabilecek mi? Açıköğretim vergisiz telefon alabilir mi?
  • 27-09-2023 21:22

AÖF öğrencileri vergi indiriminden yararlanabilecek mi? Açıköğretim vergisiz telefon alabilir mi?

Renault Taliant Eylül 2023 fiyat listesi!
  • 27-09-2023 11:06

Renault Taliant Eylül 2023 fiyat listesi!

Redmi Note 13 Pro+ üstün özellikleri ile global pazarda
  • 01-10-2023 16:44

Redmi Note 13 Pro+ üstün özellikleri ile global pazarda

2. Yasak Elma Vakası Kirli Sepeti Dizisi Reytinglerini Feyyaz'ın Aşklarından Aldı
  • 25-09-2023 14:43

2. Yasak Elma Vakası Kirli Sepeti Dizisi Reytinglerini Feyyaz'ın Aşklarından Aldı