Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk Soru! Ahmet Talha Dağlı kimdir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla tanınan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışması, bu akşam ATV ekranlarında 1 milyon liralık soru ile izleyici karşısına çıkacak. Geçen hafta yarışmada 500 bin TL değerindeki bir soruya doğru yanıt vererek dikkatleri üzerine çeken Ahmet Talha Dağlı, bu hafta 1 milyon liralık soruyla karşı karşıya. Ahmet'in başarısı tüm Türkiye'nin dikkatini çekti ve herkes onun kim olduğunu öğrenmek istiyor. Ahmet Talha Dağlı kimdir? Ahmet Talha Dağlı nereli ve kaç yaşında? Kim Milyoner Olmak İster'de Ahmet Talha Dağlı kazandı mı, ne kadar, kaç TL kazandı?

Ahmet Talha Dağlı Kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster?'de bu akşam izleyenleri ekrana kilitleyecek olan 1 milyon liralık soruya ulaşan isim Ahmet Talha Dağlı oldu. 19 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi olan Dağlı, genel kültür bilgisini tüm Türkiye'ye göstermek için yarışmada boy gösteriyor.

Geçtiğimiz Haftanın 500 Bin TL'lik Sorusu ve Cevabı

Dağlı'nın başarısı geçtiğimiz hafta da devam etmişti. "Türkiye'de başbakanlık veya cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisinin tam adı yanlış yazılmıştır?" sorusuna Dağlı, joker haklarını kullanarak "Mahmut Turgut Özal" cevabını vermiş ve 500 bin TL ödülün sahibi olmuştu.

Bu Akşamın Beklentisi: 5 Milyonluk Soru

Eğer Dağlı, bu akşamın 1 milyon TL'lik sorusunu doğru bilirse, 5 milyon liralık büyük ödül için sorulan soruyu da görmeye hak kazanacak.