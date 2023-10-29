"Kim Milyoner Olmak İster?" Cumhuriyet Bayramı Özel Bölüm Yarışmacıları Kimler

Ekranların gözde yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", 29 Ekim'de özel bir bölümle sevenlerinin karşısına çıkıyor. 29 Ekim'de ekranların fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", ünlü sporcuların katılımıyla özel bir bölümle izleyiciyle buluşuyor. Kazançlar, hayır işlerine gidecek.

Cumhuriyet Bayramı'nda Başarılı Sporcular Yarışacak

Cumhuriyet Bayramı'na özel bu yayında; 2023 sezonunu Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonluğu ve Olimpiyat Elemeleri'nde elde ettiği üç farklı zaferle tamamlayan Türkiye Kadın Milli Voleybol takımının yıldızı Zehra Güneş, serbest dalışta dünya rekortmeni Şahika Ercümen, 2023'te Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya ile taçlanan Buse Tosun Çavuşoğlu ve ulusal güreş arenasının gururu Taha Akgül yarışmacı koltuğunda olacaklar.

Yarışmacıların Kazançları Kimlere Gidecek?

Şahika, Buse ve Taha, yarışma sonucu elde ettikleri kazançları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlamayı planlarken; Zehra ise kazancını Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü'ne aktaracak.

Kim Milyoner Olmak İster Ne Zaman Yayında?

Dünya genelinde izlenme rekorları kıran "Kim Milyoner Olmak İster" yarışması, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla Pazar günü saat 20.00'de atv ekranlarında olacak.