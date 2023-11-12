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Kim Milyoner Olmak İster 5 Milyonluk Soru ve Cevabı nedir

İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arası, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'bun en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? Kim Milyoner Olmak İster 5 Milyonluk Soru ve Cevabı nedir

Kim Milyoner Olmak İster 5 Milyonluk Soru ve Cevabı nedir
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-11-2023 21:30

ATV’nin vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 12 Kasım Pazar yeni bölümü ile ekranlarda izleyicileri ile buluştu. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorulan İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arası, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'bun en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi sorunun cevabı merak konusu oluyor.

Soru : İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arası, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'bun en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi

A- Çorum

B- Yozgat

C- Sivas

D- Tokat

Doğru Cevap: Yozgat

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