Kim Kardashian’ın 60 Milyon Dolarlık Evinde Skandal! Hırsız Bakın Ne Yaptı

Kim Kardashian’ın 60 milyon dolarlık malikanesine giren şüpheli, eşyaları aldıktan sonra çalışanlardan birinin otomobilini çalarak kaçmaya çalıştı.

Kim Kardashian’ın 60 Milyon Dolarlık Evinde Skandal! Hırsız Bakın Ne Yaptı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-08-2026 18:37

Kim Kardashian’ın Kaliforniya’daki 60 milyon dolarlık malikanesinde geçtiğimiz pazar günü ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Eve izinsiz giren bir şüpheli içeriden bazı eşyaları aldıktan sonra işi daha da ileri götürüp Kardashian’ın çalışanlarından birine ait otomobili de çalarak kaçmaya çalıştı.

Neyse ki olay sırasında Kardashian ve çocukları evde değildi. Aile malikanede devam eden tadilat nedeniyle bir süredir yakındaki kiralık bir evde kalıyordu.

Hırsız Önce Eve Girdi Sonra Arabayı Çaldı

Olay pazar günü öğleden sonra polise yapılan ihbarla ortaya çıktı. Hidden Hills bölgesindeki lüks malikaneye izinsiz girildiğinin bildirilmesi üzerine ekipler kısa sürede adrese geldi.

Polisler eve ulaştığında içeride bir erkek şüpheliyle karşılaştı. İddiaya göre şüpheli, malikaneden bazı kişisel eşyaları aldıktan sonra çalışanlardan birinin otomobilini de alıp bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak kaçışı uzun sürmedi. Çaldığı araçla mahallede dolaşan şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan kişi daha sonra tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Kardashian ve Çocukları Evde Değildi

Olayın en dikkat çeken taraflarından biri de Kardashian ailesinin o sırada malikanede bulunmaması oldu. Evdeki kapsamlı tadilat çalışmaları nedeniyle Kim Kardashian ve dört çocuğunun yakındaki başka bir evde kaldığı öğrenildi. Bu nedenle olay sırasında aileyle şüpheli arasında herhangi bir karşılaşma yaşanmadı.

60 Milyon Dolarlık Malikane

Söz konusu malikane Kim Kardashian ve eski eşi Kanye West tarafından 2014 yılında 20 milyon dolara satın alınmıştı. 2017’de yapılan kapsamlı yenilemenin ardından aile tarafından kullanılmaya başlanan evin bugünkü değerinin 60 milyon doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

Polisin hızlı müdahalesi sayesinde olay büyümeden kontrol altına alınırken malikaneden tam olarak hangi eşyaların alındığı ve olayın tüm detaylarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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