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‘Kim Bu Ben’ oyununun galasına ünlü akını

Engin Hepileri’nin yönetmenliğini, Kenan Doğulu’nun ise müziklerini yaptığı, Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan’ın oynadığı ‘Kim Bu Ben’ oyununun galası dün akşam Zorlu PSM’de gerçekleşti. Geceye birçok ünlü isim katılırken oyun sonunda ekip dakikalarca ayakta alkışlandı.

‘Kim Bu Ben’ oyununun galasına ünlü akını
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 28-09-2023 13:06

Geçtiğimiz sezon sonu prömiyerini yapan Rose Leilani’nin yazdığı, Onur Ünsal’ın çevirdiği, Engin Hepileri’nin yönetmenliğini, Kenan Doğulu’nun ise müziklerini yaptığı, Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan’ın oynadığı ‘Kim Bu Ben’ oyunu dün gece Zorlu PSM’de galasını gerçekleştirdi.

 

10 sene önce Engin Hepileri’nin yeni ve yenilikçi yapımları bir platform altında toplama kararıyla kurulan ve bugüne kadar birçok kapalı gişe oyunu seyirciyle buluşturan Tiyatro iN’in 10. yılının da kutlandığı geceye Kenan Doğulu, Beren Saat, Hatice Şendil, Demet Evgar, Burak Sağyaşar, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Damla Sönmez, Onur Büyüktopçu, Selen Öztürk, Fırat Çelik, Mert Öner, Esra Ruşan gibi birçok ünlü isim katıldı.

Küresel iklim krizi, pandemi, neoliberalizm, bireyselleşme, dijitalleşme ve gözetleme kapitalizminin şifreleriyle uğraşan, aşk dolu kriminal bir gerilim olan ‘Kim Bu Ben’, seyirciyi yine oyunda sürprizleriyle ters köşeye yatırdı.

Oyun sonunda bir konuşma yapan Engin Hepileri ekibine teşekkür ederken 10.yılı kutlamanın heyecanını yaşadıklarını da dile getirdi.

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