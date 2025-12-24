Kilo ve Kıyafet Eleştirilerine Son Nokta! Aslı Bekiroğlu Yaşadığı Hastalığı Açıkladı.

Aslı Bekiroğlu, kıyafetini eleştirenlere sağlık sorunlarını açıklayarak yanıt verdi! Kolostomi torbası ve batın fıtığı ile mücadele ettiğini belirten oyuncunun "süper kahraman" çıkışı...

Yayın Tarihi : 24-12-2025 09:50

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette tercih ettiği elbiseyle sosyal medyanın hedefine oturan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, suskunluğunu bozdu. Kıyafeti ve kilosu üzerinden acımasız eleştirilere maruz kalan Bekiroğlu, bu durumun arkasındaki ciddi sağlık mücadelesini açıklayarak eleştirenlere adeta ders verdi.

"Kendimi Süper Kahraman Gibi Hissettim"

Tiyatrodaki başarısından çok dış görünüşünün konuşulmasına tepki gösteren oyuncu, söz konusu elbiseyi seçme nedeninin şıklık yarışından ziyade bir zorunluluk ve özgüven mücadelesi olduğunu belirtti. Bekiroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu sert ve net ifadeleri kullandı:

"İçinde kendimi süper kahraman gibi hissettiğim elbiseme laf edenlerden; kolostomi torbası ve batın fıtığı ile nasıl bir elbise giyilmesi gerektiği konusunda fikirlerini bekliyorum."

Eleştirilerin Odağındaki "Görünmez" Mücadele

Aslı Bekiroğlu'nun bu açıklamasıyla, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuştuğu ve vücudunda taşıdığı kolostomi torbası (bağırsak ameliyatı sonrası kullanılan tıbbi aparat) nedeniyle kıyafet seçimlerinde kısıtlı olduğu ortaya çıktı. Oyuncunun, yaşadığı fıtık ve tıbbi sürece rağmen davetlere katılarak hayatına devam etmesi, sevenleri tarafından büyük takdir topladı.

