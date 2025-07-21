Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. Yıldönümünde Anlamlı Film: Ayşe Tatile Çıktı

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıldönümünde anlamlı bir yapım seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Lacivert Medya imzası taşıyan “Ayşe Tatile Çıktı” filmi, 1957–1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının verdiği onurlu varoluş mücadelesini ve kalbe dokunan insan hikâyelerini beyazperdeye taşıyacak.

28 Kasım’da Vizyona Girecek

Başrollerini Emre Bey ve Almida Ada’nın paylaştığı film, usta yönetmen Özer Feyzioğlu tarafından yazılıp yönetildi. 28 Kasım’da vizyona girecek olan film, hem tarihi bir dönemin ruhunu hem de kişisel fedakârlıkların unutulmaz öyküsünü sinema perdesine aktarmayı hedefliyor.

Güçlü Oyuncu Kadrosu

Filmde Didem İnselel, Selen Öztürk, Renan Bilek, Fırat Doğruloğlu, Engin Hepileri, Cemal Hünal, Hüseyin Avni Danyal, Volkan Severcan, Yusuf Çim gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, Kıbrıs Türk halkının direniş ve kahramanlık hikâyelerini izleyiciye etkileyici bir şekilde sunacak.

Filmin Konusu

1974 yılında Cenevre Konferansı’nda Türk hükümetinin uzlaşının sona erdiğini açıklamasıyla tarihe geçen parola duyurulur: “Ayşe tatile çıksın.” Bu söz, yalnızca bir harekâtın değil, yıllardır süren fedakârlıkların ve umutların simgesi haline gelir.

Film, 1957’de Lefkoşa’da yaşayan idealist öğretmen Ali’nin hikâyesine odaklanıyor. Ali, barışçıl hayaller kurarken artan saldırılar karşısında Türk Mukavemet Teşkilatı’nın gizli mücadelesine katılır. Bir yanda aşkı Aysel, diğer yanda vatanı için verdiği savaş, izleyiciye hem kahramanlık dolu bir destanı hem de insan kalmanın zor sınavını anlatıyor.