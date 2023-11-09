Kibariye'den 'Lafı mı Olur'a remiks sürprizi

Kibariye’nin ilk olarak 1993 yılında seslendirdiği şarkı yıllar sonra tekrar viral oldu ve sosyal medya platformlarında tıklanma rekorları kırdı. Çok mutlu olduğunu ve şarkısının gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyleyen Kibariye, sevenlerine parçanın remix versiyonuyla sürpriz yaptı. Sözü ve müziği Eda Özülkü-Metin Özülkü’ye ait olan parçanın remix hali için Kibariye, Efe Can ile çalıştı. Amirali’nin klip yönetmenliğinde kameraların karşısına geçen ünlü sanatçı, müzik severleri yerine oturtmayacak.