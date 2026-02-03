Kerimcan Durmaz Davasında Karar Çıktı: 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası!

Kerimcan Durmaz hapis cezası mı aldı? Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın yasa dışı bahis davasında mahkeme kararını verdi. 1 yıl 8 ay hapis cezası ve yurt dışı yasağı kararı hakkında tüm detaylar...

Kerimcan Durmaz Davasında Karar Çıktı: 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası!
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı yaparak takipçilerini bu oyunlara teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Durmaz hakkındaki hükmünü açıkladı.

Mahkemenin Kararı: Zincirleme Suçtan Mahkûmiyet

8 Ocak’ta tutuklanan ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra 20 Şubat’ta tahliye edilen Kerimcan Durmaz, davanın son duruşmasına katılmadı. Sanığı avukatı Müge Doğan temsil etti. Avukat Doğan, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek beraat talebinde bulunsa da mahkeme şu kararlara imza attı:

  • Hapis Cezası: Mahkeme, Durmaz'ın "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçunu zincirleme şekilde işlediğine hükmederek 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

  • Yurt Dışı Yasağı: Tahliye olduğu dönemde konulan "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi.

Soruşturma Sürecinde Neler Yaşandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı yasa dışı bahis soruşturması, birçok ünlü ismi ve fenomeni mercek altına almıştı. Kerimcan Durmaz, paylaşımları aracılığıyla bahis sitelerinin reklamını yaptığı ve bu siteleri meşru göstererek teşvikte bulunduğu gerekçesiyle yargılanıyordu. Mahkemenin verdiği bu ceza, yasa dışı bahis reklamlarına karşı yürütülen hukuki mücadelenin önemli bir halkası oldu.

