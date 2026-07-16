Kerim Rahmi Koç ve Sevgilisinin Çok Konuşulan Bodrum Tatili

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ile Nevbahar Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Genç iş insanı adayı Türkbükü koyunda demirli bulunan aileye ait lüks yatta sevgilisi ve yakın dost grubuyla tatil yaparken kameralara takıldı. Gün boyu denizin tadını çıkaran grup ilerleyen saatlerde tekneden ayrılmak üzere harekete geçti. Özel bir bot vasıtasıyla kıyıya geçen Kerim Rahmi Koç'a sevgilisinin yanı sıra yakın dostları da refakat etti. Türkbükü iskelesine ayak basan ekip buradaki bir mekanda uzun süre sohbet ederek keyifli anlar yaşadı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Kerim Rahmi Koç çevresiyle keyifli anlar paylaştıktan sonra sevgilisiyle birlikte yeniden bota binerek açıkta bekleyen lüks yatlarına geri döndü. Genç çiftin bu romantik tatili yaz aylarının en çok konuşulan magazin gelişmeleri arasına girdi.

Gözlerden Uzak Büyüyen Veliaht

Adını dedesi Rahmi Koç’tan alan dördüncü kuşak temsilci Kerim Rahmi Koç çocukluk ve gençlik yıllarını basından ve kameralardan oldukça uzak bir yaşam sürerek tamamladı. Genç isim son dönemlerde babası Ali Koç ile birlikte katıldığı Fenerbahçe spor müsabakalarında adından sıkça söz ettirmeye başladı. Stadyumda babasının yanında sergilediği sakin duruşuyla dikkat çeken Koç mütevazı yaşam tercihlerini spor tutkusuyla birleştirerek kamuoyunun sempatisini kazandı.

Başarılı Eğitim Hayatı ve Gelecek Planları

Kerim Rahmi Koç sadece sosyal yaşantısıyla değil, akademik alandaki başarısıyla da takdir topluyor. İstanbul'da bulunan prestijli eğitim kurumlarından Koç Okulu’ndan başarıyla mezun olan başarılı öğrenci yükseköğrenim için rotasını Amerika Birleşik Devletleri’ne çevirdi. Girişimcilik alanında dünyanın en saygın üniversiteleri arasında gösterilen Babson College’a kabul alan iş insanı adayı önümüzdeki dönemde eğitim hayatını burada sürdürecek. Akademik kariyerine başlamadan önce Bodrum’da moral depolayan genç iş insanı adayının tatil görüntüleri yeni eğitim yılı öncesinde enerji depoladığını gösteriyor.