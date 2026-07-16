Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöreoğlu'su Nebahat Çehre Düşman Çatlattı!

Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöreoğlu'su usta oyuncu Nebahat Çehre, 82 yaşında paylaştığı fit ve mayolu tatil pozuyla sosyal medyada adeta fırtına kopardı.

Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöreoğlu'su Nebahat Çehre Düşman Çatlattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2026 22:32

Türk sinema ve televizyon tarihinin en seçkin simalarından biri olan Nebahat Çehre kariyerindeki başarıları kadar zarafetiyle de adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Sosyal medya platformlarını oldukça aktif kullanan usta sanatçı yaz sezonunun keyfini çıkardığı tatil beldesinden paylaştığı son fotoğrafla büyük ilgi topladı. Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sunduğu mayolu karesiyle dikkat çeken 82 yaşındaki oyuncu fit görüntüsü ve estetik duruşuyla hayranlık uyandırdı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşım usta oyuncunun zamana karşı gösterdiği direnci bir kez daha gözler önüne serdi. Takipçileri, Çehre’nin yıllara meydan okuyan formuna yönelik çok sayıda övgü dolu mesaj yayınladı.

Televizyon Tarihinin İkonik Figürü

Nebahat Çehre, oyunculuk yeteneğinin yanı sıra hayat duruşuyla da nesillere ilham veren nadir isimler arasında yer alıyor. Türk televizyonculuğunda derin izler bırakan Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği "Firdevs Yöreoğlu" karakteriyle hafızalarda silinmez bir yer edinen usta isim daha sonra rol aldığı Muhteşem Yüzyıl projesindeki "Valide Sultan" rolüyle de başarısını taçlandırmıştı. Canlandırdığı güçlü, asil ve stil sahibi kadın karakterlerle özdeşleşen sanatçı gerçek yaşantısında da bu asaleti korumaya özen gösteriyor. Modayı yakından takip eden ve sadeliği her zaman ön planda tutan Çehre sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Doğal güzelliğini koruma konusundaki hassasiyetiyle bilinen oyuncunun duruşu kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına tırmandı. Her yaştan kullanıcının takdirle karşıladığı kare sadece fiziksel bir zindeliği değil, aynı zamanda hayata karşı duyulan yaşama sevincini ve enerjiyi de simgeliyor.

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