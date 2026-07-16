Hülya Avşar'ın Sorusunu Yanıtlayan Tan Taşçı: "Vegan Olduktan Sonra Hayatım Çok Hafifledi"

Türk pop müziğinin önde gelen seslerinden Tan Taşçı son dönemde benimsediği beslenme düzeniyle gündemdeki yerini koruyor. Katıldığı bir programda beslenme alışkanlıklarındaki köklü dönüşümü samimiyetle paylaşan ünlü şarkıcı bir süredir tamamen vegan bir yaşam tarzı sürdürdüğünü açıkladı. Bu radikal değişimin kendisinde fiziksel olarak büyük bir hafifleme yarattığını vurgulayan Taşçı hayvansal gıdaları hayatından tamamen çıkararak çok daha enerjik bir yapıya kavuştuğunu dile getirdi. Sahnelerin dinamik temposuna ayak uydururken bu yeni düzenin olumlu etkilerini doğrudan hissettiğini aktaran sanatçı hayvansal ürünlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dair keskin açıklamalarda bulundu.

"Balık Yemek Hafızayı Olumsuz Etkiliyor"

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın sunduğu talk şov programına konuk olan Tan Taşçı, Avşar'ın vegan olmanın nasıl bir duygu olduğuna yönelik sorusuna yanıt veri. "Bilim birçok konuda çatışıyor. Birçok vegan profesör de birçok argümanı yok sayıyor," diyen Taşçı veganlıkla ilgili mitlere değindi: "Veganlıkta hayatım çok daha hafifledi. Veganlar asla ot yemiyor. Tofudan yapılan peynirler, kajudan yapılan yoğurtlarımız var." Balık tüketimine dair de ezber bozan iddialarda bulundu. Deniz ürünlerinin insan organizmasına doğrudan zarar verdiğini savunan şarkıcı "Balık yiyen insan zehirlenir. Balıkçıda helva yersin, zehirlenme geçsin gözün açılsın diye. Balık yemek bizi balıklaştırır, biraz aklımız ve hafızamız gider" diyerek dikkat çekici bir çıkış yaptı. Balık restoranlarında tahin helvası ikram edilmesini bilimsel bir panzehir gibi yorumlayan Taşçı'nın iddiaları sosyal mecralarda kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Yumurta Tüketimi Hakkında da Konuştu

Hülya Avşar'ın "Vegan olmak nasıl bir duygu?" sorusuna yanıt vermek amacıyla program boyunca hayvansal ürünlere yönelik eleştirilerini sürdüren ünlü şarkıcı yumurta tüketimi hakkında da çok konuşulacak bir tespitte bulundu. Yumurtanın biyolojik yapısına değinen Taşçı "Yumurta, teknik olarak tavuğun reglidir. Bilimsel açıdan çok tehlikeli yumurta yemek" ifadelerini kullandı. Bu benzetme kamuoyunda ve tıp camiasında geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi. Şarkıcının açıklamaları beslenme etiği ve bilimsel veriler arasındaki sınırları yeniden tartışmaya açtı.