Keremcem'in yeni albüm heyecanı

Şarkıcı ve oyuncu Keremcem, önceki gün Zorlu AVM'de alışveriş yaparken görüntülendi. Bir süre mağazaları dolaşan Keremcem, ardından meydan katındaki bir restoranda toplantı yaptı.

Yeni projeleri hakkında konuşan Keremcem, "Yeni albüm çıkıyor, ismi '6'. Harika parçalar var, 10 şarkıdan oluşuyor. Herkes keyif alacak" diyerek müjdeyi verdi. Oyuncu kimliğiyle de tanınan Keremcem, neşeli haliyle dikkat çekerken, yanına gelen hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. 46 yaşındaki şarkıcı, AVM'den ayrılmadan önce sevenlerine bol bol gülümseyerek güzel anılar bıraktı.