Keremcem'den sürpriz

Türk pop müziğinin güçlü erkek yorumcularından Keremcem ilk teklisi Mokelül’ü yayımladı. Şarkının sözü müziği Emrah Şahin, Keremcem ve Yunus Adak’a düzenlemesi de Yunus Adak’a ait.

Şarkıda, molekülleri uçup kaybolmuş ama hâlâ dağılan parçalardan birinin süzülüp omzuna konmasını dileyecek kadar yalnızlıktan korkan bir kalbi ve insanın doğumundan itibaren bu en güçsüz yanı olan duygusal temasa duyduğu ihtiyacı anlatılmaktadır.

Keremcem’in 30 yıllık müzisyen arkadaşları ile birlikte hazırladığı ve 2024 te çıkacak olan albümün ilk teklisi olan “ Molekül” günümüz güncel tınıları ile birlikte yoğun bir duygu içermektedir.

Söz: Emrah Şahin-Yunus Adak-Keremcem

Müzik: Yunus Adak-Keremcem-Emrah Şahin

Düzenleme: Yunus Adak

Mix-Mastering: Özgür Yurtoğlu

MOLEKÜL ŞARKI SÖZÜ

Sorular sor ama konular zor olmasa

Bana soru sor ama sakın sorgulama

Kurallar olmasa, beni bi yormasa

Kolay olmasa da ezberimi bi bozsa

Yalnızlık harika ama korkuyorum

Sen yokken büyür boşluğum uzay olur

Gel yanıma bir kez olsa da

Moleküller uçup kaybolsa da

Süzül de kon çıplak omzuma

Bir melek gibi sen başka dünyadan

Sana sınırsız duygusal temas ve iltimas benden







