Keremcem'den sürpriz

Türk pop müziğinin güçlü erkek yorumcularından Keremcem ilk teklisi Mokelül’ü yayımladı. Şarkının sözü müziği Emrah Şahin, Keremcem ve Yunus Adak’a düzenlemesi de Yunus Adak’a ait.
Şarkıda, molekülleri uçup kaybolmuş ama hâlâ dağılan parçalardan birinin süzülüp omzuna konmasını dileyecek kadar yalnızlıktan korkan bir kalbi ve insanın doğumundan itibaren bu en güçsüz yanı olan duygusal temasa duyduğu ihtiyacı anlatılmaktadır.
Keremcem’in 30 yıllık müzisyen arkadaşları ile birlikte hazırladığı ve 2024 te çıkacak olan albümün ilk teklisi olan “ Molekül” günümüz güncel tınıları ile birlikte yoğun bir duygu içermektedir.
Söz: Emrah Şahin-Yunus Adak-Keremcem
Müzik: Yunus Adak-Keremcem-Emrah Şahin
Düzenleme: Yunus Adak
Mix-Mastering: Özgür Yurtoğlu
MOLEKÜL ŞARKI SÖZÜ
Sorular sor ama konular zor olmasa
Bana soru sor ama sakın sorgulama
Kurallar olmasa, beni bi yormasa
Kolay olmasa da ezberimi bi bozsa
Yalnızlık harika ama korkuyorum
Sen yokken büyür boşluğum uzay olur
Gel yanıma bir kez olsa da
Moleküller uçup kaybolsa da
Süzül de kon çıplak omzuma
Bir melek gibi sen başka dünyadan
Sana sınırsız duygusal temas ve iltimas benden