Keremcem'den Sektör Analizi! "Karadeniz Ve Doğu Dizileri Tutuyor"

Hem müzik dünyasında hem de televizyon ekranlarında uzun yıllardır başarılı projelere imza atan ünlü şarkıcı ve oyuncu Keremcem uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Son dönemde ekranlardan uzak kalan başarılı sanatçı televizyon dünyasına dair çarpıcı tespitlerde bulunurken hayranlarına da yeni sezon için yeşil ışık yaktı. Ana akım projelerinde yer almayı özlediğini dile getiren şarkıcı ve oyuncu Keremcem "Karadeniz dizileri ve Doğu dizileri... Yöreler dizilere sahip çıkıyor izleniyor" diye konuştu.

Bayramda Gidemedik, Bodrum'a Ailemin Yanına Gidiyorum

İstanbul'un hareketli noktalarından birinde objektiflere takılan ünlü isim samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Etiler'de görüntülenen Keremcem basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Keremcem, "Ailemin yanına Bodrum'a gideceğim bayramda gidemedik. Biraz da tatil... Ondan sonra işler devam eder" dedi. Yoğun iş temposu öncesinde ailesiyle vakit geçirerek enerji depolayacağını belirten sanatçı tatil dönüşü projelerine hız vereceğini söyledi.

Sonbaharda Sinema Müjdesi

Gelecek planlarından ve yeni projelerinden bahseden Keremcem hayranlarının uzun süredir beklediği müjdeli haberi verdi. Önünde bir sinema filmi projesi olduğunu belirten ünlü oyuncu asıl hedefinin televizyon ekranları olduğunu şu sözlerle ifade etti: Yeni projeleri hakkında da konuşan ünlü isim "Sonbaharda bir sinema filmim olacak. Artık bir dizi istiyorum. Bir ana akım projesine başlamak istiyorum. Televizyon ekranını özledim. Sevenlerim de özlemiş, yazanlar var. İnşallah bakalım teklifleri değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ege Dizileri O Kadar Olmuyor

Televizyon sektöründeki reyting dinamiklerini ve izleyici tercihlerini de değerlendiren deneyimli oyuncu hangi tür projelerin daha şanslı olduğuna dair ezber bozan bir analizde bulundu. Keremcem ardından "Karadeniz dizileri ve Doğu dizileri yöreler sahip çıkıyor dizilere... İzleniyor yani. Başarılı işi yakalamak zor. Ege dizisi o kadar olmuyor ama tutmayabiliyor bazen" diye konuştu. Bölgesel hikayelerin ve yerel kültürlerin ekrandaki gücüne dikkat çeken ünlü sanatçı yeni sezonda doğru projeyi bulduğunda ekran hasretine son vereceğinin sinyalini verdi.