Keremcem'den Şaşırtan İtiraf: "Acun Arayınca Şoke Oldum"

Survivor 2026 için geri sayım sürerken, yapımcı Acun Ilıcalı yeni sezon kadrosunu açıklamaya devam ediyor. Yeni sezonun en şaşırtıcı ve dikkat çeken isimlerinden biri ise ünlü şarkıcı Keremcem oldu.

"O Ses Türkiye İçin Arıyor Sandım"

Bir dönemin popüler ismi olan Keremcem, Saba Tümer'in programına konuk olarak Survivor macerasına nasıl atıldığını anlattı. Şarkıcı, ilk başta Acun Ilıcalı'dan gelen telefon karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti:

"Telefon geldiği zaman şoke oldum. O Ses için arıyor diye düşündüm. Acun Ilıcalı '3 gün düşün' dedi. Benim için de sert bir seçim olduğunun farkındaydı büyük ihtimalle."

3 Gün Düşündü ve "Evet" Dedi

Keremcem, Acun Ilıcalı’nın kendisine güzel şeyler söylediğini ve bu denemeyi kabul etmesindeki en büyük etkenin kendisini o zorlu şartlar altında merak etmesi olduğunu belirtti:

"Çok güzel şeyler söyledi. Ben kendi içimde bu yaşımda bu denemenin tatlı geleceğine inandım. Sonra da başladık çalışmaya. Bir sezonu tamamen seyrettim, başka Survivor seyretmedim açıkçası. Çok ilginç bir ortam. Orada kendimi görmesem evet demezdim. Kendimi orada çok merak ediyorum."

Keremcem, Survivor hazırlıkları kapsamında spor hayatını denge ve güç üzerine yoğunlaştırdığını da ekledi.