Keremcem ve Sena Seçen’den Romantik Paylaşım

Ünlü şarkıcı Keremcem ile sevgilisi Sena Seçen, mutluluklarını sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaştı. Bir süredir aşk yaşayan çift, hem birlikte katıldıkları etkinliklerle hem de özel anlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Aşklarını Gözler Önünde Yaşıyorlar

Keremcem ve Sena Seçen, ilişkilerini doludizgin sürdürüyor. Çift, geçtiğimiz gün katıldıkları bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Samimi halleriyle dikkat çeken ikili, uyumlarıyla da beğeni topladı. İlişkilerini saklama gereği duymayan Keremcem ve Seçen, aşklarını doğal şekilde yaşamayı tercih ediyor.

Sosyal Medyada Aşk Dolu Paylaşım

Etkinliğin ardından ikili, sosyal medya hesaplarından romantik karelerini takipçileriyle paylaştı. Yan yana verdikleri pozlara “Aşk hikâyesi” notunu ekleyen çift, binlerce beğeni aldı. Hayranları, ikilinin mutluluğuna övgü dolu yorumlar yaptı.