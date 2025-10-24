Keremcem Survivor 2026 Kadrosuna Dahil Oldu!

Survivor 2026 kadrosuna bir yeni isim daha eklendi. Acun Ilıcalı, şarkıcı Keremcem'in yarışmada yer alacağını duyurdu. Detaylar haberde.

Keremcem Survivor 2026 Kadrosuna Dahil Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-10-2025 18:27

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 için geri sayım devam ederken yarışmanın Ünlüler - All Star kadrosuna katılacak isimleri açıklamayı sürdürüyor. Bu yıl rekabetin daha da çetin olacağı konuşulurken, ünlü televizyoncu son olarak Keremcem’in kadroya dahil olduğunu duyurdu.

Acun Ilıcalı Sosyal Medyadan Duyurdu

Yarışma için hazırlıklar hız kazanmışken, Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Bayhan’ın ardından Keremcem’in de Survivor'da olacağını resmen açıkladı. Ilıcalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli sanatçımız Keremcem, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum.”

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Binlerce yorum alan gönderi, Keremcem’in yarışmada nasıl performans göstereceğine dair tartışmaları beraberinde getirdi.

“Survivor’da Keremcem Nasıl Bir Yol Çizer?”

Şarkıcı kimliğinin yanı sıra oyunculuk kariyeriyle de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Keremcem, yarışmadaki dengeleri değiştirebilecek güçlü bir isim olarak değerlendiriliyor.
Fiziksel dayanıklılığın yanı sıra stratejik zekânın da öne çıktığı Survivor formatında Keremcem'in nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Survivor 2026 İçin Heyecan Artıyor

Acun Ilıcalı’nın her geçen gün yeni bir isim duyurması, Survivor 2026 heyecanını büyütüyor. Ünlüler ve All Star yarışmacılarının bir arada yer alacağı yeni sezon, rekabeti üst seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.
Yarışmanın ne zaman başlayacağı ise yakın zamanda netleşecek.

