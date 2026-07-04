Kerem Bürsin'le Konuştuğunu Sandı, Hayatının Şokunu Yaşadı! Rusya'yı Sallayan Dava!

Türk dizi sektörünün küresel çapta ulaştığı devasa başarı ve popülarite ne yazık ki uluslararası siber dolandırıcıların da malzemesi haline geldi. Kerem Bürsin'in adı Rusya'da akıllara durgunluk veren bir internet dolandırıcılığı davasına karıştı. Yakışıklı oyuncuyla dijital dünyada aşka yelken açtığını sanan talihsiz bir kadının başına gelenler magazin ve hukuk dünyasında adeta bir çalkantı yarattı.

Moskova'da sakin bir kütüphanede çalışan ve Türk dizilerinin sıkı bir takipçisi olan Rus kadın, hayranı olduğu başarılı aktörle tanıştığını zannederek hayatının en büyük ve en maliyetli hatasına imza attı.

Aylarca Sahte Fotoğraf Ve Videolarla Kandırdı!

Her şey talihsiz kadına popüler bir mesajlaşma uygulaması üzerinden gelen gizemli bir mesajla başladı. Ekranın ardındaki kişi, çabasız bir özgüvenle kendisini Kerem Bürsin olarak tanıttı. Türk dizilerine olan hayranlığı nedeniyle bu tuzağa çabuk düşen kadın aylar boyunca kesintisiz süren sahte bir romantik ilişkinin içine çekildi.

Profesyonel dolandırıcı, usta oyuncunun internette yer alan fotoğraf ve videolarını manipüle ederek kadına sürekli özel paylaşımlar gönderdi. Kurulan bu şeytani plana tamamen ikna olan ve gözü aşkla kör olan talihsiz kadın adım adım maddi tuzağın merkezine doğru ilerledi.

Değerli Eşya Dolu Konteyner Bahanesiyle 2 Milyon Ruble Çarptı!

Sözde ünlü oyuncu ilişkilerinin ilerleyen dönemlerinde İstanbul'dan Moskova'ya içinde son derece değerli kişisel eşyalarının bulunduğu dev bir konteyner göndereceğini iddia etti. Ancak gümrük kapılarındaki güvenlik önlemleri, nakliye bedelleri ve çeşitli bürokratik göçmenlik işlemleri bahanesiyle acil nakit paraya sıkıştığını belirterek aşık ettiği kadından maddi yardım talep etti.

Kurbanının aklını çelmek için de şu şeytani vaadi kullandı:

"Konteyner Moskova'ya ulaştığında gümrükten alıp içindeki dilediğin değerli eşyayı kendine alabilirsin."

Sevdiği oyuncuya yardım etmek ve aşkını kanıtlamak isteyen kütüphaneci kadın hiç düşünmeden farklı dönemlerde dolandırıcının hesabına toplamda yaklaşık 2 milyon ruble (yaklaşık 1.8 milyon TL) para transferi gerçekleştirdi.

Mahkemeden Acımasız Karar!

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; yüklü miktardaki paranın hesaplara geçmesinin ardından sözde Kerem Bürsin bir anda tüm dijital izlerini silip sırra kadem basınca acı gerçek gün yüzüne çıktı. Dolandırıldığını anlayan mağdur kadın gözyaşları içinde Rus emniyetine şikayette bulundu.

Siber suçlarla mücadele ekiplerinin başlattığı derinlemesine soruşturma sonucunda ekranın arkasında romantik Türkçe kelimeler fısıldayan jönün aslında Nijerya uyruklu profesyonel bir internet dolandırıcısı olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakayı ele veren sanık Rusya mahkemelerinde hakim karşısına çıkarıldı. Rusya'da büyük bir yankı uyandıran davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti Nijeryalı dolandırıcıya acımadı:

Nijeryalı sanığı 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve mağduriyetin giderilmesi için 3 milyon 36 bin ruble tazminat ödemesine hükmetti.

Sosyal medyada ve magazin forumlarında bir anda Trend Topic (TT) olan bu olay, dijital dünyanın ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.